الدبيبة يتابع مشروعات الصرف الصحي والاستعدادات لفصل الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، وضع شبكات المياه والصرف الصحي والاستعدادات لفصل الشتاء مع شركة المياه وجهاز مشروعات المرافق.

حضر اللقاء، الذي عُقد اليوم الأحد، وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومدير شركة المياه والصرف الصحي ومدير شركة الخدمات العامة طرابلس.

شبكات متهالكة يصل عمرها إلى 50 عاما

ونقل بيان لحكومة الوحدة الوطنية عن المجتمعين تأكيدهم أن أغلب الشبكات متهالكة، ويصل عمرها إلى 50 عامًا، والسرقات والتعديات المستمرة على الأغطية الخاصة بغرف التفتيش التي بلغ عددها 700 غطاء بالطريق السريع.

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خطة آنية لمعالجة المختنقات

وجرى الاتفاق على وضع خطة آنية لوضع معالجات رئيسية للمختنقات الأساسية في كافة المدن، من خلال دعم الشركة وفروعها بالبلديات ونقل تبعيتها، وتنفيذ عدد من المشروعات الأساسية في مجال الصرف الصحي بعدد من المدن التي توجد بها مختنقات كبيرة، وفق التقارير الفنية.

جانب من اجتماع الدبيبة مع ممثلي شركة المياه وجهاز مشروعات المرافق، الأحد 25 سبتمبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)