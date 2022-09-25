دراسة بحثية تسلط الضوء على دور المرأة النقابي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي

صدرت حديثًا عن مركز «وشم» لدراسات المرأة بالشراكة مع مؤسسة «فريدرش إيبرت»، دراسة حول دور المرأة النقابي في ليبيا، من خلال البحث عن واقع مساهمة النساء في العمل النقابي بليبيا، وأهم التحديات المرتبطة بمشاركتها في عملية صنع القرار إلى جانب اقتراح أهم التوصيات المرتبطة بتفعيل انخراطها ومساهمتها بنجاعة في التنظيمات النقابية للدفاع عن حقوقها.

والدراسة التي أعدتها كل من الدكتورة عبير أمنينه والدكتورة أم العز الفارسي، جرى تقديمها خلال جلسة عامة حضرها عديد الشخصيات النقابية، التي شهدت طرح واقع أداء المرأة النقابية وأهم التحديات المرتبطة بالعمل النقابي، التي تتمثل في: العوامل البنيوية ذات العلاقة بهيكلية النقابة ووظيفتها، وأسباب ثقافية ذات علاقة بنظرة المجتمع إجمالًا للنقابات ودور المرأة فيها.

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وأشارت الدراسة إلى بدايات العمل النقابي في ليبيا، وركزت على دور المرأة في نقابتي المحامين، وكذلك هيئة التدريس الجامعي كحالتي دراسة.

شاركت في الجلسة رئيسة اتحاد نقابات عمال ليبيا نرمين الشريف، كمعقبة على الدراسة، التي تناولت في جزء منها تطور مشاركة النساء في النقابات الإنتاجية والحرفية إبان النظام السابق.