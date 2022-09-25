Atwasat

دراسة بحثية تسلط الضوء على دور المرأة النقابي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي الأحد 25 سبتمبر 2022, 07:38 مساء
دراسة بحثية تسلط الضوء على دور المرأة النقابي في ليبيا
غلاف دراسة عن دور المرأة النقابي في ليبيا (بوابة الوسط)
alwasat radio

صدرت حديثًا عن مركز «وشم» لدراسات المرأة بالشراكة مع مؤسسة «فريدرش إيبرت»، دراسة حول دور المرأة النقابي في ليبيا، من خلال البحث عن واقع مساهمة النساء في العمل النقابي بليبيا، وأهم التحديات المرتبطة بمشاركتها في عملية صنع القرار إلى جانب اقتراح أهم التوصيات المرتبطة بتفعيل انخراطها ومساهمتها بنجاعة في التنظيمات النقابية للدفاع عن حقوقها.

والدراسة التي أعدتها كل من الدكتورة عبير أمنينه والدكتورة أم العز الفارسي، جرى تقديمها خلال جلسة عامة حضرها عديد الشخصيات النقابية، التي شهدت طرح واقع أداء المرأة النقابية وأهم التحديات المرتبطة بالعمل النقابي، التي تتمثل في: العوامل البنيوية ذات العلاقة بهيكلية النقابة ووظيفتها، وأسباب ثقافية ذات علاقة بنظرة المجتمع إجمالًا للنقابات ودور المرأة فيها.

- وزيرة الشؤون الاجتماعية بـ«حكومة الوحدة» تدعو من الجزائر لـ«خارطة طريق نسوية» وتشيد بدور المرأة الليبية
- ملتقى تشاوري يوصي بتعزيز دور المرأة في مؤسسات إنفاذ القانون

وأشارت الدراسة إلى بدايات العمل النقابي في ليبيا، وركزت على دور المرأة في نقابتي المحامين، وكذلك هيئة التدريس الجامعي كحالتي دراسة.

شاركت في الجلسة رئيسة اتحاد نقابات عمال ليبيا نرمين الشريف، كمعقبة على الدراسة، التي تناولت في جزء منها تطور مشاركة النساء في النقابات الإنتاجية والحرفية إبان النظام السابق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حزب العمال البريطاني يتعهد بإلغاء قرار خفض الضرائب للأثرياء

حزب العمال البريطاني يتعهد بإلغاء قرار خفض الضرائب للأثرياء
«موزارت».. شركة عسكرية أميركية خاصة تدرب الأوكرانيين على مواجهة نيران الجيش الروسي

«موزارت».. شركة عسكرية أميركية خاصة تدرب الأوكرانيين على مواجهة نيران الجيش ...
فيروس خطير ينتشر في الولايات المتحدة

فيروس خطير ينتشر في الولايات المتحدة
«في الهوى سوا» مسلسل ليبي - مصري في رمضان

«في الهوى سوا» مسلسل ليبي - مصري في رمضان
الجيش الروسي يهاجم أوديسيا الأوكرانية بمسيّرات إيرانية

الجيش الروسي يهاجم أوديسيا الأوكرانية بمسيّرات إيرانية
ماراثون برلين: الكيني كيبتشوغي يحسِّن رقمه القياسي العالمي

ماراثون برلين: الكيني كيبتشوغي يحسِّن رقمه القياسي العالمي
اسطنبول ملاذ الروس الهاربين من التعبئة العسكرية الجزئية في بلادهم

اسطنبول ملاذ الروس الهاربين من التعبئة العسكرية الجزئية في بلادهم
الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه

الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه
بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية

بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية
«الأوقاف» لديوان المحاسبة: لا يليق إلصاق التهم بنا.. ولم نصرف قيمة عقد الـ700 ألف دينار لشراء أزياء

«الأوقاف» لديوان المحاسبة: لا يليق إلصاق التهم بنا.. ولم نصرف قيمة عقد الـ700 ...
نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد

نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد
اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية

اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية
ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح

ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح
روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه

روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه
لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟

لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟
كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا

كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا
تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا

تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا
جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير التعليم العالي: أوقفنا بيع الشهادات العلمية والمخالفات الإدارية حقيقية لهذا السبب
وزير التعليم العالي: أوقفنا بيع الشهادات العلمية والمخالفات ...
دراسة بحثية تسلط الضوء على دور المرأة النقابي في ليبيا
دراسة بحثية تسلط الضوء على دور المرأة النقابي في ليبيا
تجار إطارات وقطع غيار يطالبون بالإفراج عن حاويات محتجزة بميناء مصراتة
تجار إطارات وقطع غيار يطالبون بالإفراج عن حاويات محتجزة بميناء ...
الدبيبة يتابع مشروعات الصرف الصحي والاستعدادات لفصل الشتاء
الدبيبة يتابع مشروعات الصرف الصحي والاستعدادات لفصل الشتاء
47 حزبا ترفع مذكرة إلى مجلس النواب للمطالبة بتفعيل دعم الدولة للأحزاب السياسية
47 حزبا ترفع مذكرة إلى مجلس النواب للمطالبة بتفعيل دعم الدولة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب ......
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟...
المزيد
بحضور الدبيبة والحداد والعائب.. «الرئاسي» يبحث الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد
بحضور الدبيبة والحداد والعائب.. «الرئاسي» يبحث الأوضاع ......
33 حزبا سياسيا يقدمون مقترحات لتعديل نصوص بعض مواد مشروع الدستور
33 حزبا سياسيا يقدمون مقترحات لتعديل نصوص بعض مواد مشروع ......
الدبيبة يتخذ جملة من الإجراءات لـ«ترشيد الإنفاق العام»
الدبيبة يتخذ جملة من الإجراءات لـ«ترشيد الإنفاق العام»...
47 حزبا ترفع مذكرة إلى مجلس النواب للمطالبة بتفعيل دعم الدولة للأحزاب السياسية
47 حزبا ترفع مذكرة إلى مجلس النواب للمطالبة بتفعيل دعم ......
الدبيبة يتابع مشروعات الصرف الصحي والاستعدادات لفصل الشتاء
الدبيبة يتابع مشروعات الصرف الصحي والاستعدادات لفصل الشتاء...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط