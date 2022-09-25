Atwasat

وزير التعليم العالي: أوقفنا بيع الشهادات العلمية والمخالفات الإدارية حقيقية لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 06:46 مساء
وزير التعليم العالي: أوقفنا بيع الشهادات العلمية والمخالفات الإدارية حقيقية لهذا السبب
القيب متحدثا خلال ندوة حكومية للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة، الأحد 25 سبتمبر 2022. (فيديو)
alwasat radio

قال وزير التعليم العالي عمران القيب إن الوزارة بذلك جهودًا لإصلاح التعليم العالي، إذ أوقفت بيع الشهادات العلمية، وتتابع حتى من يقومون بنشر أبحاث في الدوريات العلمية المحكمة.

وحول إقامة مسؤولي الوزارة في أحد الفنادق الكبيرة، علق القيب قائلًا: إن إقامة موظفي الوزارة المغتربين من الشرق والغرب والجنوب محدد لمدة ثلاثة أيام كحد أقصى، والفندق نفسه من الدرجة المتوسطة.

وأشار، في ندوة حكومية عقدت اليوم الأحد، إلى إنشاء منظومة إلكترونية للوزارة ومواقع للجامعات الليبية، بتكلفة بلغت 3 ملايين دينار، وتشكيل لجان تجوب كافة مناطق ليبيا لمتابعة الجامعات. وأعرب عن استعداده «لرد المزايا التي يكفلها القانون من مالنا الخاص»، على حد قوله.

القيبب: المخالفات الإدارية حقيقية لهذا السبب
واعترف القيب ببعض المخالفات الإدارية التي رصدها تقرير ديوان المحاسبة، قائلًا: المخالفات الإدارية حقيقية، ونشكر ديوان المحاسبة على رصدها، لكننا اضطررنا لتجاوز الإجراءات الروتينية، بهدف سرعة تنفيذ الخدمة المطلوبة، وضرب أمثلة على ذلك:
ـ في ككلة وجهت المراقب المالي لصرف سعر صهريج مياه (بوطي) للجامعة، رغم أنه أكد لي أن هذا الإجراء مخالف للقانون لكنه لا يمكن العمل في الجامعة دون مياه.

- القيب يرد على تقرير «المحاسبة» بشأن «الآيفون»: مزايا وفق القانون
- القيب: تسلمنا الوزارة على «الزليز» والهواتف النقالة لتسهيل التواصل مع 460 كلية

ـ وبخصوص كلية التربية بمزدة، قال القيب: لقد قمنا ببناء مقر لها من بند الطوارئ، لأن مقرها كان في جامع «ناصر الزرع» لمدة عشر سنوات، مشيرًا إلى طلب شيخ الجامع صيانة حجرات تحفيظ القرآن في المسجد على حساب الوزارة نظير استخدامها لمدة 10 سنوات، فوعدته بصيانة الجامع بعد خروج الكلية منه إلى مقرها الجديد.
ـ في درنة قمنا بتوفير أثاث جامعة درنة بمنطقة الفتايح، لكن نقل هذه التجهيزات إلى المدينة كان يتطلب مخصصات مالية لم تكن متاحة، فاضطرت الوزارة إلى تكليف العاملين لتدبير وسيلة نقل هذا الأثاث إلى المدينة.

ـ وفي ترهونة أمرت بشراء أجهزة تكييف للجامعة، عقب زيارتي لها، حيث أمرت مدير المشتريات بنقل 15 جهاز تكييف لترهونة، ووعدته بتجيز أمر التكليف.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في الهوى سوا» مسلسل ليبي - مصري في رمضان

«في الهوى سوا» مسلسل ليبي - مصري في رمضان
الجيش الروسي يهاجم أوديسيا الأوكرانية بمسيّرات إيرانية

الجيش الروسي يهاجم أوديسيا الأوكرانية بمسيّرات إيرانية
ماراثون برلين: الكيني كيبتشوغي يحسِّن رقمه القياسي العالمي

ماراثون برلين: الكيني كيبتشوغي يحسِّن رقمه القياسي العالمي
اسطنبول ملاذ الروس الهاربين من التعبئة العسكرية الجزئية في بلادهم

اسطنبول ملاذ الروس الهاربين من التعبئة العسكرية الجزئية في بلادهم
الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه

الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه
بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية

بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية
«الأوقاف» لديوان المحاسبة: لا يليق إلصاق التهم بنا.. ولم نصرف قيمة عقد الـ700 ألف دينار لشراء أزياء

«الأوقاف» لديوان المحاسبة: لا يليق إلصاق التهم بنا.. ولم نصرف قيمة عقد الـ700 ...
نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد

نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد
اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية

اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية
ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح

ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح
روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه

روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه
لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟

لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟
كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا

كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا
تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا

تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا
جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة
نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا

نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا
شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021

شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021
الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول

الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الرقابة الإدارية: صناديق الإعمار «استنزاف للمال العام»
الرقابة الإدارية: صناديق الإعمار «استنزاف للمال العام»
رسميا.. أبو رزيزة يتسلم من الحافي مهام رئاسة المحكمة العليا
رسميا.. أبو رزيزة يتسلم من الحافي مهام رئاسة المحكمة العليا
رئيس وزراء الأردن: ندعم أمن ليبيا ووحدتها واستقرارها
رئيس وزراء الأردن: ندعم أمن ليبيا ووحدتها واستقرارها
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و185 ألف برميل
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و185 ألف برميل
إحالة حوافظ مرتبات أغسطس لموظفي القطاعات العامة بسرت إلى المصارف
إحالة حوافظ مرتبات أغسطس لموظفي القطاعات العامة بسرت إلى المصارف
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب ......
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟...
المزيد
وزير التعليم العالي: أوقفنا بيع الشهادات العلمية والمخالفات الإدارية حقيقية لهذا السبب
وزير التعليم العالي: أوقفنا بيع الشهادات العلمية والمخالفات ......
القيب: تسلمنا الوزارة على «الزليز» والهواتف النقالة لتسهيل التواصل مع 460 كلية
القيب: تسلمنا الوزارة على «الزليز» والهواتف النقالة لتسهيل ......
الدبيبة يصدر 3 توجيهات لوزارة الشؤون الاجتماعية بشأن صرف منحة الزوجة والبنات
الدبيبة يصدر 3 توجيهات لوزارة الشؤون الاجتماعية بشأن صرف ......
إحالة حوافظ مرتبات أغسطس لموظفي القطاعات العامة بسرت إلى المصارف
إحالة حوافظ مرتبات أغسطس لموظفي القطاعات العامة بسرت إلى ......
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و185 ألف برميل
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و185 ألف برميل...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط