إحالة حوافظ مرتبات أغسطس لموظفي القطاعات العامة بسرت إلى المصارف

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مراقب الخدمات المالية ببلدية سرت المهدي محمد عبدالجليل الشاوش، لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن المراقبة تمكنت من إحالة كافة حوافظ مرتبات شهر أغسطس لموظفي القطاعات والأجهزة الحكومية بسرت إلى كافة المصارف التجارية تمهيدًا لإيداعها في حساباتهم الخاصة.

وأوضح مدير مكتب المنظومة المالية والمراجعة بمراقبة الخدمات المالية في سرت صالح صالحين لـ«بوابة الوسط» أن عدد موظفي الدولة بكافة القطاعات العامة في البلدية الذين أُحيلت مرتباتهم بحسابات المصارف التجارية يبلغ نحو 15 ألف و600 موظفة وموظفة.

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ونوه صالحين إلى أن مراقبة الخدمات المالية ببلدية سرت تستعد لتجهيز حوافظ مرتبات شهر سبتمبر، ووضعها بالمصارف التجارية خلال اليومين المقبلين.