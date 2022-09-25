Atwasat

رسميا.. أبو رزيزة يتسلم من الحافي مهام رئاسة المحكمة العليا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 02:58 مساء
رسميا.. أبو رزيزة يتسلم من الحافي مهام رئاسة المحكمة العليا
alwasat radio

تسلم المستشار عبدالله محمد أبورزيزة مهام منصبه رئيسًا للمحكمة العليا، اليوم الأحد. جاء ذلك خلال مراسم تسليم وتسلُّم من المستشار محمد القمودي الحافي بمقر المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس.

وفي منتصف هذا الشهر، قرر مجلس النواب، في جلسته الرسمية التي عُقِدت في بنغازي، تعيين المستشار عبدالله أبورزيزة، رئيسًا للمحكمة العليا، ونشر الناطق باسم مجلس النواب اليوم الأحد، صورة ضوئية من قرار تعيين أبورزيزة بمنصبه.

ويوم الخميس قبل الماضي، قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن رئيس المحكمة العليا المكلف من قبل المجلس أدى اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم في القبة.

وفيما يلي نص محضر التسليم والتسلُّم، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه:

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر تسليم واستلام

بعون الله وقدرته وبمقر المحكمة العليا بطرابلس جرى اليوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022م،‏ وبحضور المستشار/ محمد القمودي الحافي - رئيس المحكمة العليا.
وحضور المستشار/ عبدالله محمد أبورزيزة - الرئيس المكلف من مجلس النواب.
بموجب القرار رقم (5) لسنة 2022م،‏ الصادر بتاريخ 2022/9/15م، لرئاسة المحكمة العليا، وبحضور عدد من المستشارين وعدد من أعضاء نيابة النقض بالمحكمة.
ويعد الاطلاع على محضر حلف اليمين الذي أداه المستشار المكلف أمام مجلس النواب المستشار/ عبدالله محمد أبورزيزة، قمت أنا المستشار/ محمد القمودي الحافي بتسليم مهام عملي في إدارة رئاسة المحكمة العليا للأستاذ المستشار/ عبدالله محمد أبورزيزة.
ومنذ هذا اليوم يتولى بموجب هذا المحضر المستشار المكلف إدارة المحكمة.
وبصفتي ترأست المحكمة منذ أكثر من خمس سنوات فإنني أتمنى للسيد المستشار/ عبدالله محمد أبورزيزة التوفيق والسداد لما فيه خير المحكمة العليا والقضاء.
كما تمنى الأستاذ المستشار المكلف لرئيس المحكمة المنتهية ولايته جميل العرفان
والشكر والتقدير لما قدمه للمحكمة العليا والقضاء الليبي؛ فحضوره وتواجده اليوم للتسليم ينم عن مظهر حضاري يزيد من قدره ومكانته لدينا جميعًا.
هذا وقد تم تكليف السيد المستشار/ الأمين العام بإعداد جرد متكامل لمحتويات المحكمة والموقف المالي والعرض على السيد رئيس المحكمة للإطلاع بالخصوص.
والسلام عليكم.

توقيع المسلم
المستشار/ محمد القمودي الحافي

توقيع المستلم
المستشار/ عبدالله محمد أبورزيزة

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماراثون برلين: الكيني كيبتشوغي يحسِّن رقمه القياسي العالمي

ماراثون برلين: الكيني كيبتشوغي يحسِّن رقمه القياسي العالمي
الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه

الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه
بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية

بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية
«الأوقاف» لديوان المحاسبة: لا يليق إلصاق التهم بنا.. ولم نصرف قيمة عقد الـ700 ألف دينار لشراء أزياء

«الأوقاف» لديوان المحاسبة: لا يليق إلصاق التهم بنا.. ولم نصرف قيمة عقد الـ700 ...
نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد

نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد
اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية

اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية
ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح

ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح
روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه

روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه
لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟

لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟
كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا

كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا
تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا

تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا
جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة
نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا

نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا
شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021

شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021
الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول

الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول
القيب يرد على تقرير «المحاسبة» بشأن «الآيفون»: مزايا وفق القانون

القيب يرد على تقرير «المحاسبة» بشأن «الآيفون»: مزايا وفق القانون
«المدعي العسكري»: وزيرة العدل أصدرت أمرا بالإفراج الصحي عن منصور ضو

«المدعي العسكري»: وزيرة العدل أصدرت أمرا بالإفراج الصحي عن منصور ضو
أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا

أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أمام «المتحدة».. مصر تطالب بمدى زمني لخروج المرتزقة وحل الميليشيات في ليبيا
أمام «المتحدة».. مصر تطالب بمدى زمني لخروج المرتزقة وحل ...
تراجع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
تراجع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
ضبط متهم بسرقة 23 ألف دينار من سيارة بعد تحطيم زجاجها
ضبط متهم بسرقة 23 ألف دينار من سيارة بعد تحطيم زجاجها
الرقابة الإدارية: توجيه اتهام إلى 554 شخصا في قضايا المال العام
الرقابة الإدارية: توجيه اتهام إلى 554 شخصا في قضايا المال العام
الرقابة الإدارية: صناديق الإعمار «استنزاف للمال العام»
الرقابة الإدارية: صناديق الإعمار «استنزاف للمال العام»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب ......
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟...
المزيد
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و185 ألف برميل
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و185 ألف برميل...
رئيس وزراء الأردن: ندعم أمن ليبيا ووحدتها واستقرارها
رئيس وزراء الأردن: ندعم أمن ليبيا ووحدتها واستقرارها...
رسميا.. أبو رزيزة يتسلم من الحافي مهام رئاسة المحكمة العليا
رسميا.. أبو رزيزة يتسلم من الحافي مهام رئاسة المحكمة العليا...
الرقابة الإدارية: صناديق الإعمار «استنزاف للمال العام»
الرقابة الإدارية: صناديق الإعمار «استنزاف للمال العام»...
الرقابة الإدارية: توجيه اتهام إلى 554 شخصا في قضايا المال العام
الرقابة الإدارية: توجيه اتهام إلى 554 شخصا في قضايا المال ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط