أمام «المتحدة».. مصر تطالب بمدى زمني لخروج المرتزقة وحل الميليشيات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

شددت مصر على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وحل الميليشيات المسلحة في مدى زمني محدد، بما يسهم في استعادة ليبيا لاستقرارها المنشود.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الـ77، بولاية نيويورك الأميركية.

وأكد البيان «استمرار دعم مصر لجهود الأشقاء في ليبيا لإنجاز الإطار الدستوري حتى يتسنى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت. على ضوء انتهاء المرحلة الانتقالية»، وثمَّن شكرى «دور البرلمان الليبي المنتخب». وذكر البيان أن «المنطقة عانت طويلًا وآن لها أن تتخلص من كل هذا العناء، وأن تُعلي مصالح شعوبها على نزعات التفرد بالسلطة وحيازة الثروة».

ليبيا في مشاورات سامح شكري بنيويورك

وحل الملف الليبي ضمن مشاورات سامح شكري في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مع وزيري الخارجية الأميركي والفرنسي، على ما أفاد الناطق باسم الوزارة المصرية السفير أحمد أبوزيد، الثلاثاء الماضي، في بيانين منفصلين.

وحسب الناطق، فقد تبادل شكري مع وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا، الرؤى والتقديرات بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية مثل الأزمة الليبية، حيث حرص الوزير المصري على استعراض محددات موقف بلاده تجاهها.

ومع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تبادل شكري الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية، أهمها الأوضاع في ليبيا وسورية والقضية الفلسطينية واليمن، إضافة إلى التطورات المرتبطة بسد النهضة، والاستعدادات الجارية لعقد الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وسبل التخفيف من التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي.