الأرصاد: البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج على الساحل الليبي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يكون البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج غدًا.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.
• السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت مع احتمال هطول أمطار متفرقة.
• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج غدًا.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر 29 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.
• السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على ساحل الخليج مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ غدًا على ساحل البريقة وشحات.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• رياح بحرية إلى شمالية غربية هذا اليوم على ساحل البريقة وبنغازي ومتغيرة الاتجاه صباح الغد على ساحل شحات بينما تكون شمالية شرقية إلى شلوق على باقي الساحل سرعتها تتراوح ما بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر 29 درجة مئوية.
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