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الأرصاد: طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 09:02 صباحا
الأرصاد: طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسًا معتدلًا اليوم على أغلب مناطق ليبيا، بينما تسجل الحرارة ارتفاعًا غدًا على المناطق الغربية يشمل يوم الثلاثاء مناطق الشمال الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا هذا اليوم على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت وبداية من مساء يوم الثلاثاء تتكاثر السحب مجددًا على أغلب المناطق.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا غدًا على أغلب المناطق ثم تنخفض بدايةً من مساء الثلاثاء.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا خاصة على الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول تدريجيًا من مساء الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية، ولا تتجاوز 24 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعًا من مساء يوم غد.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على بعض المناطق.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و37 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية، ولا تتجاوز 34 درجة مئوية على الواحات. 

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