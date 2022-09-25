الأرصاد: طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسًا معتدلًا اليوم على أغلب مناطق ليبيا، بينما تسجل الحرارة ارتفاعًا غدًا على المناطق الغربية يشمل يوم الثلاثاء مناطق الشمال الشرقي.
رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا هذا اليوم على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت وبداية من مساء يوم الثلاثاء تتكاثر السحب مجددًا على أغلب المناطق.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا غدًا على أغلب المناطق ثم تنخفض بدايةً من مساء الثلاثاء.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا خاصة على الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول تدريجيًا من مساء الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية، ولا تتجاوز 24 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعًا من مساء يوم غد.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على بعض المناطق.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و37 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية، ولا تتجاوز 34 درجة مئوية على الواحات.
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