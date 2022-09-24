سامح شكري: مصر مستمرة في دعم جهود إنجاز الإطار الدستوري للانتخابات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، على استمرار بلاده في دعم جهود إنجاز الإطار الدستوري حتى يتسني إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن في أقرب وقت في ضوء انتهاء المرحلة الانتقالية.

وفي هذا السياق، ثمن شكري خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت، «دور البرلمان الليبي المنتخب»، وأكد أهمية «خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وحل الميليشيات المسلحة في مدى زمني محدد، بما يسهم في استعادة ليبيا لاستقرارها المنشود»، وفق نص كلمته المنشور على صفحة وزارة الخارجية المصرية بموقع «فيسبوك».

- الملف الليبي ضمن مشاورات شكري مع نظيريه الأميركي والفرنسي

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ليبيا في مشاورات سامح شكري بنيويورك

وحل الملف الليبي ضمن مشاورات سامح شكري في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مع وزيري الخارجية الأميركي والفرنسي، على ما أفاد الناطق باسم الوزارة المصرية السفير أحمد أبوزيد، الثلاثاء الماضي، في بيانين منفصلين.

وحسب الناطق، فقد تبادل شكري مع وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا، الرؤى والتقديرات بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية مثل الأزمة الليبية، حيث حرص الوزير المصري على استعراض محددات موقف بلاده تجاهها.

ومع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تبادل شكري الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية، أهمها الأوضاع في ليبيا وسورية والقضية الفلسطينية واليمن، إضافة إلى التطورات المرتبطة بسد النهضة، والاستعدادات الجارية لعقد الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وسبل التخفيف من التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي.

سامح شكري يتحدث خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، 24 سبتمبر 2022. (الخارجية المصرية)