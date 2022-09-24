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كشف ملابسات سطو مسلح تسبب في مقتل سودانيين اثنين في الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 سبتمبر 2022, 08:46 مساء
كشف ملابسات سطو مسلح تسبب في مقتل سودانيين اثنين في الجفارة
المتهمون في قتل سودانيين اثنين في الجفارة، 24 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، القبض على تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح والسرقة وثبت تورطه في جريمة قتل في الجفارة.

وتورط التشكيل في واقعة سطو مسلح أدت إلى مقتل سودانيين اثنين هما «أل.م.ح» و«أ.ع.أ»، فضلًا عن أحد الجناة هو «أل.ب.ح» تشادي الجنسية، ووقعت الجريمة بدائرة مركز شرطة العزيزية بمديرية أمن الجفارة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وبعد البحث والتحري، تمكن فريق عمل مشكل من أعضاء وحدة البحث الجنائي العزيزية وجهاز المباحث الجنائية بجنوب طرابلس، من القبض على ثلاثة متهمين في جريمة القتل، وهم «أ.ن.ر» تشادي الجنسية مواليد 2000، و«م.أ.م.ل» ليبي الجنسية مواليد 1994، و«ح.ح.أل.م» تشادي الجنسية مواليد 2000.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهمون بارتكابهم واقعة السطو المسلح والقتل رفقة شخص آخر يدعى «ع. ال» يلقب بـ«البزيتي» ويقيم في طريق الرملة، فضلًا عن تورطهم في عديد الوقائع المسجلة ضد مجهول. وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين الثلاثة فيما لا يزال البحث مستمرًا لضبط المتهم الرابع.

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