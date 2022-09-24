بدء رصف الطبقة السطحية بالطريق الرابط بين الدائري والساحلي بصبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بدء أعمال رصف الطبقة السطحية لمشروع تنفيذ الطريق الرابط بين الدائري الخارجي والساحلي بمدينة صبراتة.

وأوضح الجهاز أن أعمال الرصف تنفذها شركة الأشغال العامة مصراتة، وبإشراف المهندس عبد الحميد عبد الكافي.

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والسبت الماضي، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عادل جمعة، إن بعض مشروعات الطرق سترى النور قريبًا.

وأضاف أن مشروعات تنفذها شركات مصرية سترى النور قريبًا بعد الانتهاء من بعض الأمور الفنية والإدارية، خصوصًا مشروع «الدائري الثالث».

ونوه إلى أن المكتب الاستشاري انتهى من أعمال مراجعة المرحلة الأولى من مشروع الدائري الثالث، وهي المرحلة التي تبدأ من جنزور إلى مفترق طريق المطار، مشيرًا إلى مناقشة عدد من المشاكل الفنية مع الشركات المصرية المنفذة للمشروع.

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