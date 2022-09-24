عبد الجليل يشارك في ندوة طبية بجامعة العرب ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبد الجليل في ندوة علمية حول فحوصات حديثي الولادة، وذلك بجامعة العرب الطبية ببنغازي.

وقالت الحكومة إن الندورة عقدت لمناسبة شهر التوعية بفحوصات حديثي الولادة. وخلالها، أشاد عبد الجليل بـ«المجهودات المبذولة للكشف المبكر عن الأمراض، خاصة أمراض القلب الخلقية وأمراض التمثيل الغذائي وقصور الغدة الدرقية الخلقي؛ وذلك لما تحمله من فوائد وأهمية كبرى.

- عقيلة صالح يبحث مع عبدالجليل وأسامة حماد ملف مرضى الأورام

- عبدالجليل يعد بوضع حلول جذرية للمشكلة الأمنية بمستشفى الجلاء في بنغازي

- عثمان عبدالجليل يحذر من «انزلاق البلاد مجددا إلى الحرب»

اجتماع لمناقشة ملف أطفال الأورام

وفي 15 سبتمبر الجاري، اجتمع عبدالجليل مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ووزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا، أسامة حماد، لمناقشة ملف مرضى أطفال الأورام وسبل معالجة الصعوبات فيه.

قبل ذلك، وعد عبدالجليل، «بوضع حلول جذرية للمشكلة الأمنية» بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي، وذلك خلال زيارته إلى المستشفى في 12 سبتمبر.

جانب من مشاركة وزير الصحة في حكومة باشاغا عثمان عبدالجليل في ندوة بجامعة العرب الطبيبة ببنغازي. (حكومة باشاغا)

جانب من مشاركة وزير الصحة في حكومة باشاغا عثمان عبدالجليل في ندوة بجامعة العرب الطبيبة ببنغازي. (حكومة باشاغا)

جانب من مشاركة وزير الصحة في حكومة باشاغا عثمان عبدالجليل في ندوة بجامعة العرب الطبيبة ببنغازي. (حكومة باشاغا)