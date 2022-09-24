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الدبيبة يفتتح القاطع الثالث للمنطقة العسكرية الوسطى

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 سبتمبر 2022, 05:55 مساء
الدبيبة يفتتح القاطع الثالث للمنطقة العسكرية الوسطى
الدبيبة مع مجموعة من العسكريين في افتتاح القاطع الثالث بالمنطقة العسكرية الوسطى، 24 سبتمبر 2022. (لقطة مثبتة من فيديو)
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افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، القاطع الثالث للمنطقة العسكرية الوسطى اليوم السبت.

وقال الدبيبة، في كلمة خلال افتتاح، إن حكومته تعتمد على رجال المنطقة العسكرية في الحرب والسلم، مضيفًا: «أنتم من تصعنون الحياة ومن تدافعون عنا وعن وطننا في كل مكان».

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الدبيبة: التجهيزات والمباني أبهرتني 
ووجه الدبيبة الشكر إلى رئاسة الأركان وآمر المنطقة الوسطى وآمر قاطع الخمس، متابعًا: «لقد أبهرني ما رأيته من رجال وتجهيزات ومبانٍ»، حسبما ذكرت منصة «حكومتنا».

كما تعهد بأن تقف حكومته مع عسكريي المنطقة الوسطى، «فوزارة الدفاع والحكومة ستقف أمامكم وخلفكم فأنتم حماة الوطن، وسندعمكم بحول الله، ولا يمكن أن نتغاضى عن ما قدتموه في السابق أو ما ستقدمونه في المستقبل... وليبيا واحدة ولا يمكن أن نتخلى عنها وأنتم معنا».

الدبيبة في كلمته بافتتاح القاطع الثالث بالمنطقة العسكرية الوسطى، 24 سبتمبر 2022. (لقطة مثبتة من فيديو)
الدبيبة في كلمته بافتتاح القاطع الثالث بالمنطقة العسكرية الوسطى، 24 سبتمبر 2022. (لقطة مثبتة من فيديو)
الدبيبة في كلمته بافتتاح القاطع الثالث بالمنطقة العسكرية الوسطى، 24 سبتمبر 2022. (لقطة مثبتة من فيديو)
الدبيبة في كلمته بافتتاح القاطع الثالث بالمنطقة العسكرية الوسطى، 24 سبتمبر 2022. (لقطة مثبتة من فيديو)
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