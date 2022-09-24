توغي: وزارة الثقافة لم تصرف مبالغ للمصور معاذ الغناي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مبروكة توغي، إن ما تردد بشأن صرف الوزارة مبالغ مالية على المصور الشباب معاذ الغناي أمر عارٍ عن الصحة وشائعات مغرضة.

وأضافت توغي، في مقطع مصور، اليوم السبت: «الوزارة متعاقدة مع السيدة إسراء مختار مصباح كمصورة في الوزارة بعقد رقم 399، وكل ما ورد في صفحات التواصل الاجتماعي غير صحيح، ولم يرد في تقرير ديوان المحاسبة».

تقرير ديوان المحاسبة.. 18 فصلًا ومخالفات مالية

ونشر ديوان المحاسبة، الثلاثاء الماضي، تقريره السنوي عن العام 2021، متضمنًا أهم الملاحظات حول الجهات الخاضعة لرقابته وتوصياته بخصوصها.

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وتضمن التقرير، الذي جاء في 18 فصلًا، الموقف العام عن الوضع المالي للدولة، ونتائج مراجعة وتقييم أداء القطاعات المختلفة؛ فيما تحدث عن مخالفات مالية لحكومة الدبيبة.

ديوان المحاسبة: حكومة الدبيبة اشترت هدايا باهظة الثمن لبعض الضيوف

وأشار التقرير إلى ارتكاب مخالفات مالية وعمليات تلاعب ارتكبها عدد من المؤسسات التابعة لهذه الحكومة، من ضمنها ديوان رئاسة الوزراء، إذ جرى استخدام حساب الطوارئ لغير الأغراض المخصصة له وأداء مصروفات تخص بنود الباب الثاني بالمخالفة للقانون المالي للدولة. وكذلك استنزاف الاحتياطات النقدية للمصرف المركزي.

وتعددت التجاوزات بين شراء هدايا باهظة الثمن لضيوف رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وتخصيص مصاريف مبالغ فيها لبعض المسؤولين ولأشخاص لا تربطهم أي علاقة وظيفية، وكذلك تكاليف مرتفعة لإقامات في الفنادق وتذاكر الطائرات لغرض تنفيذ رحلات خاصة، إلى جانب رصد تضخم في قيمة المرتبات، وما يثير الانتباه أيضًا توقيع رئيس الحكومة الموقتة عقد إيجار فيلا خاصة بمنطقة النوفليين، أحد أرقى شوارع العاصمة، لوزير الدفاع بحكومته الذي يشغل منصبه الدبيبة نفسه.