ضبط سيارة مخدرات على الحدود الليبية التونسية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مصلحة الجمارك الليبية إنها ضبطت سيارة على الحدود الليبية التونسية في منطقة وادي البئر، وفيها كميات كبيرة من الأقراص المخدرة (نوع لاريكا) تقدَّر بـ36 صندوقًا أو نحو 270 ألف قرص مخدر، وذلك بعد عملية مطاردة.

وأوضحت المصلحة أنها ألقت القبض على سائق السيارة وهو جزائري الجنسية، مضيفة: أثناء عملية التفتيش وجدو عدد خمسة أكياس يوجد بها مادة بيضاء اللون يشتبه أن تكون مادة مخدرة هيرين بوزن 2.5 كيلو غرام.

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وفور عملية الضبط على يد رجال قسم مكافحة التهريب والمخدرات نالوت، جرى إعداد تقرير بالخصوص وفتح محضر لجمع الاستدلالات بالخصوص وإخطار النيابة المختصة بالضبطية.

المخدرات بمنطقة وادي البئر قرب الحدود بين ليبيا وتونس . (مصلحة الجمارك)

المخدرات بمنطقة وادي البئر قرب الحدود بين ليبيا وتونس . (مصلحة الجمارك)

المخدرات بمنطقة وادي البئر قرب الحدود بين ليبيا وتونس . (مصلحة الجمارك)