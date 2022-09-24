Atwasat

كشف ملابسات مقتل نيجيري في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 سبتمبر 2022, 01:55 مساء
كشف ملابسات مقتل نيجيري في طرابلس
شخصان متهمان في واقعة قتل شخص نيجيري في طرابلس، 24 سبتمبر 2022. (فيسبوك)
alwasat radio

أعلن جهاز المباحث الجنائية ضبط شخصين في واقعة قتل شخص نيجيري في طرابلس. 

وقال الجهاز إن «الشخص النيجيري (هـ. ا) لقي مصرعه بسلاح ناري نوع (كلاشنكوف) بمنطقة السائح أثناء اقتحام منزل إقامته والرماية عليه والاستيلاء على أربعة أجهزة هواتف نقالة».

- ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح 
- ضبط تشكيل عصابي تورط في قتل سودانيين بالعزيزية 
- ضبط شحنة مطهر لليدين منتهية الصلاحية في ميناء مصراتة
- ضبط شخص ينبش مواقع يشتبه بكونها أثرية بالزاوية الجنوب

وأشار البيان إلى أن المتهم الأول هو (م. ج. ي) من مواليد 1999، ومقیم في طرابلس الدريبي، أما الثاني فهو (أ. م. ع) من مواليد 1996 ومقیم بطرابلس طريق المطار. واعترف المتهمان بما نُسِب إليهما وجرى ضبط السلاح المستعمل في الجريمة، وأحيلا إلى مركز شرطة السائح التابع لمديرية أمن النواحي الأربعة من حيث الاختصاص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه

روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه
محللون: وساطة ولي عهد السعودية في أوكرانيا تعكس أهمية علاقاته مع روسيا

محللون: وساطة ولي عهد السعودية في أوكرانيا تعكس أهمية علاقاته مع روسيا
الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواندا

الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواندا
كونتي يدعو إلى مقاربة أوروبية مع روسيا والدفع نحو مفاوضات سلام

كونتي يدعو إلى مقاربة أوروبية مع روسيا والدفع نحو مفاوضات سلام
مصرفي لبناني: قانون ضبط رأس المال هو «الحل» بعد اقتحام مودعين لـ«بلوم»

مصرفي لبناني: قانون ضبط رأس المال هو «الحل» بعد اقتحام مودعين لـ«بلوم»
كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا

كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا
تراجع النفط جراء مخاوف الركود.. وخام «غرب تكساس» دون 80 دولارا

تراجع النفط جراء مخاوف الركود.. وخام «غرب تكساس» دون 80 دولارا
تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا

تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا
اختلاس 45 مليار دولار من إعانات البطالة بالولايات المتحدة خلال تفشي كوفيد

اختلاس 45 مليار دولار من إعانات البطالة بالولايات المتحدة خلال تفشي كوفيد
جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة
نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا

نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا
شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021

شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021
رئيس هيئة الأوقاف: تقرير ديوان المحاسبة يخترق الأمن القومي الليبي

رئيس هيئة الأوقاف: تقرير ديوان المحاسبة يخترق الأمن القومي الليبي
الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول

الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول
القيب يرد على تقرير «المحاسبة» بشأن «الآيفون»: مزايا وفق القانون

القيب يرد على تقرير «المحاسبة» بشأن «الآيفون»: مزايا وفق القانون
«المدعي العسكري»: وزيرة العدل أصدرت أمرا بالإفراج الصحي عن منصور ضو

«المدعي العسكري»: وزيرة العدل أصدرت أمرا بالإفراج الصحي عن منصور ضو
ماذا قال تقرير «المحاسبة» عن هدايا وسيارات الدبيبة وسكن أبوجناح وآيفون القيب؟

ماذا قال تقرير «المحاسبة» عن هدايا وسيارات الدبيبة وسكن أبوجناح وآيفون القيب؟
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)

محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«نيويورك تايمز»: واشنطن تسمح بنقل محتجز ليبي في غوانتانامو لبلد ثالث
«نيويورك تايمز»: واشنطن تسمح بنقل محتجز ليبي في غوانتانامو لبلد ...
مالطا تتعهد بالضغط لبقاء ليبيا على رأس جدول أعمال الاتحاد الأوروبي
مالطا تتعهد بالضغط لبقاء ليبيا على رأس جدول أعمال الاتحاد ...
رئيس الوزراء اليوناني لـ«المنفي»: انسحاب القوات الأجنبية شرط لضمان انتخابات حرة
رئيس الوزراء اليوناني لـ«المنفي»: انسحاب القوات الأجنبية شرط ...
ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح
ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح
بلدية عين زارة: تكليف لجنة لحلحلة مشاكل مستنقعات مياه الأمطار (صور)
بلدية عين زارة: تكليف لجنة لحلحلة مشاكل مستنقعات مياه الأمطار ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب ......
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟...
المزيد
نورلاند: الدبيبة وباشاغا لا يستطيعان إدارة البلاد.. ويجب التوجه بأسرع ما يمكن نحو الانتخابات
نورلاند: الدبيبة وباشاغا لا يستطيعان إدارة البلاد.. ويجب ......
كشف ملابسات مقتل نيجيري في طرابلس
كشف ملابسات مقتل نيجيري في طرابلس...
ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو والإسترليني والذهب في السوق الموازية
ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو والإسترليني والذهب في السوق ......
بلدية عين زارة: تكليف لجنة لحلحلة مشاكل مستنقعات مياه الأمطار (صور)
بلدية عين زارة: تكليف لجنة لحلحلة مشاكل مستنقعات مياه ......
ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح
ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط