كشف ملابسات مقتل نيجيري في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز المباحث الجنائية ضبط شخصين في واقعة قتل شخص نيجيري في طرابلس.

وقال الجهاز إن «الشخص النيجيري (هـ. ا) لقي مصرعه بسلاح ناري نوع (كلاشنكوف) بمنطقة السائح أثناء اقتحام منزل إقامته والرماية عليه والاستيلاء على أربعة أجهزة هواتف نقالة».

وأشار البيان إلى أن المتهم الأول هو (م. ج. ي) من مواليد 1999، ومقیم في طرابلس الدريبي، أما الثاني فهو (أ. م. ع) من مواليد 1996 ومقیم بطرابلس طريق المطار. واعترف المتهمان بما نُسِب إليهما وجرى ضبط السلاح المستعمل في الجريمة، وأحيلا إلى مركز شرطة السائح التابع لمديرية أمن النواحي الأربعة من حيث الاختصاص.