بلدية عين زارة: تكليف لجنة لحلحلة مشاكل مستنقعات مياه الأمطار (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية عين زارة تكليف لجنة لحلحلة مشاكل مستنقعات مياه الأمطار بالتعاون مع مركز مرور عين زارة وشركة المياه والصرف الصحي داخل البلدية.

وفي وقت سابق السبت، قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار متفرقة على مناطق الشمال خاصة مناطق الشمال الشرقي تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

أمطار غزيرة على بعض مناطق العاصمة طرابلس

ويوم الجمعة، هطلت أمطار غزيرة على بعض مناطق العاصمة طرابلس، الجمعة، وتسببت في حالة من الشلل المروري. وتداول ناشطون عبر صفحات التواصل الاجتماعي صورًا لغرق عددٍ من سيارات المواطنين في الطريق السريع، وانسداد غرف المجاري، وتوقف حركة السير بالكامل.

كما بث المركز الوطني للأرصاد الجوية تسجيلًا مصورًا وصورًا لتراكم مياه الأمطار في حي الزهور-صلاح الدين بالعاصمة طرابلس، وفي مدينة الخمس.

من أعمال شفط مستنقعات مياه الأمطار، 24 سبتمبر 2022. (بلدية عين زارة)

من أعمال شفط مستنقعات مياه الأمطار، 24 سبتمبر 2022. (بلدية عين زارة)

من أعمال شفط مستنقعات مياه الأمطار، 24 سبتمبر 2022. (بلدية عين زارة)