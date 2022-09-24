ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح.

وقالت المديرية في بيان، إن مركز شرطة النواقية تلقى بلاغًا ضد شخصين مجهولين استوقفا سيارة مواطن في الطريق وسلباها واعتديا عليه بواسطة سلاح أبيض (كمية) وتركاه على قارعة الطريق. وأشار البيان إلى جهود البحث والتحري؛ حيث جرى تمشيط الاختصاص بالكامل والتعميم على المركبة بكل البوابات والتمركزات الأمنية.

وتمكنت الكتيبة 302 التابعة لقوات القيادة العامة من ضبط المطلوبين على متن المركبة التي جرى سلبها من المواطن بقوة السلاح بمنطقة الجلادية، وجرى تسليم الشخصين المطلوبين والمركبة المسلوبة لأعضاء المركز والانتقال بهما إلى المركز .

وكشفت التحقيقات أن المتهمين يحملان الجنسية التشادية واعترفا بما نُسب إليهما، وجرت إحالتهما للنيابة العامة لاستكمال باقي التحقيقات.

سلاح أبيض جرى ضبطه مع تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح في بنغازي، 24 سبتمبر 2022. (مديرية أمن بنغازي)