مالطا تتعهد بالضغط لبقاء ليبيا على رأس جدول أعمال الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

تعهدت مالطا بمواصلة جهودها للضغط من أجل بقاء ليبيا على رأس جدول أعمال الاتحاد الأوروبي، وباستغلال وقتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «للعمل بلا كلل» لدعم جهود الأمم المتحدة في البلد.

وأجرى رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مساء الجمعة في نيويورك، محادثات ثنائية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق ما نقلت جريدة «تايمز أوف مالطا».

وابلغ أبيلا المنفي، أن مالطا ستواصل الضغط من أجل إبقاء الملف الليبي على رأس جدول أعمال الاتحاد الأوروبي. كما ركزت المناقشات على مجالات أخرى محتملة للتعاون بين مالطا وليبيا، بما في ذلك الصحة والتجارة والتعليم والطاقة. وأكد أبيلا للمنفي أن مالطا ملتزمة بالحفاظ على علاقة قوية مع ليبيا والشعب الليبي.

أبيلا والمنفي

وكان بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أكد مناقشة أبيلا والمنفي ملف الطاقة والأزمة التي يعاني منها العالم جراء الحرب الأوكرانية - الروسية، وإمكانية مساهمة ليبيا في هذا الملف. وتناولا إمكانية العمل على وجود لجان مشتركة من قبل السلطات التنفيذية لإدارة الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأعرب أبيلا عن رغبة بلاده العمل على فتح خط بحري وجوي مباشر بين ليبيا ومالطا، وعودة الشركات المالطية للاستثمار في ليبيا، مؤكدًا دعم مالطا للاستقرار في ليبيا للوصول إلى الانتخابات.