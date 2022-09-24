الأرصاد تحذر الصيادين من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية نشطة على الساحل الممتد من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر صباح غدٍ على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج ظهر غدٍ.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2 متر.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية على ساحل زوارة وطرابس، بينما تكون شمالية شرقية إلى بحري على باقي الساحل، تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

- درجة حرارة سطح البحر 29 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق

- الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط الأمطار.

- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة نهار اليوم على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج ظهر غدٍ.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2 متر.

- رياح بحرية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيًا غدًا إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 5 و20 عقدة، وتصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي.

- درجة حرارة سطح البحر 29 درجة.

نشرة الصيد البحري اليوم السبت (24 سبتمبر 2022)