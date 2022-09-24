الأرصاد تتوقع استمرار الأمطار والسحب الرعدية شمال ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار متفرقة على مناطق الشمال خاصة مناطق الشمال الشرقي تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وتكون درجات الحرارة معتدلة وضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (سبتمبر) على أغلب المناطق، وتتراوح بين 26 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، ولا تتجاوز 24 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

بينما تكون درجات الحرارة مرتفعة اليوم على مناطق الجنوب الشرقي حيث تصل على الكفرة إلى 40 درجة مئوية، أما باقي المناطق فتتراوح بين 35 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا من يوم الغد على أغلب مناطق غرب ليبيا، ويشمل تدريجيًا مناطق الشمال الشرقي من يوم الإثنين.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا على أغلب المناطق من يوم الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: فرصة هطول أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية، قد تكون جيدة على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول يوم الإثنين إلى جنوبية شرقية على أغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية، ولا تتجاوز 24 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها- غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية على أغلب المناطق.