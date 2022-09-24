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أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار الليبي على نحو أسبوعي (17 - 22 سبتمبر)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 سبتمبر 2022, 09:09 صباحا
أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار الليبي على نحو أسبوعي (17 - 22 سبتمبر)
أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار الليبي تتباين في المعاملات الأسبوعية خلال الفترة من (17 إلى 22 سبتمبر 2022). (الإنترنت)
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تباينت أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في المعاملات الأسبوعية خلال الفترة من (17 إلى 22 سبتمبر 2022). وبلغ الفارق بين سعر الدولار الأميركي في السوقين الرسمية والموازية 20 قرشا.

وارتفع سعر الدولار إلى 5 دنانير الخميس الماضي مقابل 4.95 دينار الأحد الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وانخفض اليورو إلى 4.91 دينار مقابل 4.95 دينار نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وهبط سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.62 دينار مقابل 5.66 دينار. 

وزاد سعر الريال السعودي إلى 1.33 دينار مقابل 1.32 دينار، والدرهم الإماراتي إلى 1.36 دينار من 1.35 دينار أمس، وتراجع الدينار التونسي إلى 1.53 دينار من 1.54 دينار أمس. وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.

أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
في السوق الموازية، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية الخميس الماضي إلى 5.20 دينار مقابل 5.16 دينار السبت. في المقابل، انخفض سعر صرف اليورو إلى 5.14 دينار من 5.17 دينار، فيما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 6.16 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

واستقرت أسعار صرف العملتين التركية والتونسية؛ إذ سجلت الليرة التركية 0.28 دينار، والدينار التونسي 1.65 دينار، دون أي تغيير عما شهدته السوق في مستهل تعاملات الأسبوع الماضي.

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