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ديوان المحاسبة يفصح عن المستندات الخاصة بشراء «الأوقاف» ملابس بـ700 ألف دينار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 سبتمبر 2022, 12:45 صباحا
ديوان المحاسبة يفصح عن المستندات الخاصة بشراء «الأوقاف» ملابس بـ700 ألف دينار
ديوان المحاسبة، (أرشيفية: الإنترنت)
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نشر ديوان المحاسبة مستندات قال إنها تكشف «التصرف المخالف» للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية فيما يتعلق بشراء ملابس تقليدية «باهظة الثمن» متمثلة في 1366 بدلة عربي تقليدية بقيمة 700 ألف دينار، «منح منها 19 بدلة لمتسابقين، والباقي وزعت على موظفي الهيئة بالمخالفة».

وتضمنت المستندات مخاطبة إلى شركة «الثوب الراقي» بخصوص التعاقد على الملابس، وفواتير دفع ثمن الملابس، حسب صور ضوئية للمستندات منشورة على صفحة الديوان في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت.

ورصد الديوان ردود المسؤولين عبر وسائل الإعلام بشأن الملاحظات التي وردت بحقهم في تقريره الصادر أخيرا للعام 2021، قائلا إن كل الدرود «تؤكد ما بدر منهم من مخالفات».

«المحاسبة»: رد رئيس هيئة الأوقاف تضمن إساءة شخصية وتضليل
وتابع البيان أن الردود «كانت إما عبارة عن تبرير للتصرف من خلال إبداء بيانات مضللة، ليس لها علاقة بالتصرف الذي يعد مخالفة حسب ما ورد بالتقرير، أو ادعاءات باطلة ومضللة ليست مرتبطة بجوهر الملاحظات المعروضة».

وأكمل: «حيث كانت بعض هذه الردود تحمل في طياتها إساءة غير مقبولة، والتلفظ بعبارات غير مسؤولة ومنها ما ورد بأقوال رئيس الهيئة العامة للأوقاف، التي تضمنت إساءة شخصية وتضليل للرأي العام، وخرجت عن السياق المتزن المفترض صدوره عن مسؤول في مؤسسة حكومية تخضع للقانون، بهدف التشكيك فيما ورد بتقرير الديوان لدى الرأي العام».

العباني: تقرير الديوان يخترق الأمن القومي
وانتقد رئيس هيئة الأوقاف، محمد احميدة العباني، تقرير الديوان قائلا إن «معلوماته مجهولة الأساس ومغلوطة التقدير، تخترق الأمن القومي الليبي»، نافيا تحويل الهيئة مبالغ إلى شركة «الثوب الراقي» المذكورة في التقرير من أجل توريد الملابس، وأن المبلغ (700 ألف دينار) لا يزال حتى الآن في حساب الهيئة البنكي.

- رئيس هيئة الأوقاف: تقرير ديوان المحاسبة يخترق الأمن القومي الليبي
- تقرير المحاسبة 2021: شراء ملابس لهيئة الأوقاف بقيمة 700 ألف دينار

وشكك العباني في دقة معلومات الديوان، بقوله إن قيمة الكمية المستلمة تبلغ 122 ألفا و450 دينارا، فضلا عن عدم صحة ما ورد بشأن عدم وجود لجان لمتابعة الكمية المطلوبة وتسليمها للطلبة.

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