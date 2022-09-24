ضبط تشكيل عصابي تورط في قتل سودانيين بالعزيزية

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة العزيزية تشكيلا عصابيا يمتهن السطو المسلح، كما تورط في واقعة قتل شخصين يحملان الجنسية السودانية خلال محاولة سرقتهما.

وتمكنت وحدة البحث الجنائي بالمركز، بالتعاون مع الشرطة العسكرية جنوب طرابلس من إيقاف أفراد التشكيل الثلاثة، اثنان منهم يحملان الجنسية التشادية، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الجمعة.

واعترف المتهمون بارتكاب واقعة سرقة وقتل السودانيين، رفقة شخص آخر، كذلك تورطهم في عديد الوقائع مسجلة ضد مجهول.

واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، ولازال البحث والتحري مستمر لضبط الشخص الرابع وتقديمهم للعدالة.