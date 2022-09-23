ضبط شحنة مطهر لليدين منتهية الصلاحية في ميناء مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الاغذية والأدوية ضبط شحنة من مطهر اليدين منتهية الصلاحية في ميناء مصراتة البحري اليوم الجمعة.

وضمت الشحنة 7680 كرتونة من المنتج المصنوع في فرنسا، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ضبط كبدة مستوردة في الميناء

ويوم الثلاثاء الماضي، ضبط عناصر مركز جمرك ميناء مصراتة البحري، حاويتين محملتين بكميات من الكبدة المجمدة، مستوردة من دولة تركيا.

واتُخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، تولى مكتب التحقيق بالمركز استكمال التحقيقات فيها، كما نقلت الشحنة إلى لجنة الإتلاف للتخلص منها بالطرق القانونية المتبعة.