المنفي يبحث مع رئيس وزراء مالطا التعاون في مجالات الصحة والطاقة والأمن

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، أوجه التعاون بين البلدين في العديد من المجالات منها، الصحة، والأمن.

وناقش الطرفان ملف الطاقة والأزمة التي يعاني منها العالم جراء الحرب الأوكرانية - الروسية، وإمكانية مساهمة ليبيا في هذا الملف، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس.

وتناولا إمكانية العمل على وجود لجان مشتركة من قبل السلطات التنفيذية لإدارة الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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وأعرب أبيلا عن رغبة بلاده العمل على فتح خط بحري وجوي مباشر بين ليبيا ومالطا، وعودة الشركات المالطية للاستثمار في ليبيا، مؤكداً دعم مالطا للاستقرار في ليبيا للوصول إلى الانتخابات.