بالصور: أمطار غزيرة تشل حركة المرور في العاصمة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

هطلت أمطار غزيرة على بعض مناطق العاصمة طرابلس، الجمعة، وتسببت في حالة من الشلل المروري.

وتداول ناشطون عبر صفحات التواصل الاجتماعي صورا لغرق عددٍ من سيارات المواطنين في الطريق السريع، وانسداد غرف المجاري، وتوقف حركة السير بالكامل.

كما بث المركز الوطني للأرصاد الجوية تسجيلا مصورا وصورا لتراكم مياه الأمطار في حي الزهور-صلاح الدين بالعاصمة طرابلس، وفي مدينة الخمس.

توقعات الأرصاد

من جهتها، حركت شركة الخدمات العامة طرابلس آلياتها لشفط المياه الراكدة في طريق عين زارة. وفي وقت سابق اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تكاثر للسحب على معظم مناطق شمال ليبيا مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة تصحبها سحب رعدية.

مياه الأمطار شلت حركة المرور في العاصمة طرابلس، 23 سبتمبر 2022، (فيسبوك)

مياه الأمطار شلت حركة المرور في العاصمة طرابلسـ 23 سبتمبر 2022. (فيسبوك)

مياه الأمطار شلت حركة المرور في العاصمة طرابلس، 23 سبتمبر 2022، (فيسبوك)

مياه الأمطار شلت حركة المرور في العاصمة طرابلسـ 23 سبتمبر 2022. (فيسبوك)

مياه الأمطار شلت حركة المرور في العاصمة طرابلس، 23 سبتمبر 2022، (فيسبوك)

مياه الأمطار شلت حركة المرور في العاصمة طرابلس، 23 سبتمبر 2022، (فيسبوك)