العثور على جثة قتيل من الجنسية الأفريقية في ترهونة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أعلنت مديرية أمن ترهونة، الجمعة، العثور على جثة قتيل من الجنسيات الأفريقية بمنطقة سيدي الصيد.

وأشارت المديرية، في بيان، إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة سيدي الصيد بمدينة ترهونة مفاده بأن شخصا من الجنسيات الأفريقية مقتول بالمنطقة.