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لليوم الثاني.. «السرقات» تغرق أحد أحياء سرت في ظلام تام

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الجمعة 23 سبتمبر 2022, 04:20 مساء
لليوم الثاني.. «السرقات» تغرق أحد أحياء سرت في ظلام تام
أعمال التخريب والعبث التي طالت محطة كهرباء منتزه سرت العائلي الأسبوع الماضي. (الإنترنت)
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قالت مصادر محلية إن منازل مواطنين في حي السبعة غرب سرت تعاني لليوم الثاني من انقطاع الكهرباء والماء.

وأشارت المصادر في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى قيام مجموعة مسلحة بسرقة كوابل من المنطقة الليلة الماضية، مما تسبت في دخول المنطقة في ظلام دامس.

- ضبط كوابل نحاس كهربائية مسروقة بمدخل سرت الغربي
- عودة الكهرباء إلى المنطقة السكنية الثانية في سرت
- سرقة أسلاك خط كهرباء في سرت

تخريب محطة الكهرباء بمتنزه سرت العائلي
والأسبوع الماضي، تعرضت محطة الكهرباء بمتنزه سرت العائلي للتخريب والسرقة من قبل «مجموعة خارجة عن القانون هدفهم اكتساب المال» على ما أفادت مصادر من إدارة شركة الكهرباء في سرت «بوابة الوسط».

وجددت الشركة العامة للكهرباء في سرت مناشدتها كافة الجهات الأمنية، ومطالبتها بضرورة تحمل مسؤوليتها في ضبط الخارجين عن القانون وكل من يقوم بالاعتداء على ممتلكات الشركة ومعدات الشبكة ومحطات الكهرباء التي تعتبر من الممتلكات العامة.

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