تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن إجراء انتخابات على أساس قانوني في ليبيا وعبر خارطة طريق ملموسة «يحمل أهمية كبيرة».

جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية التركي، مساء الخميس، خلال الاجتماع التنسيقي السنوي لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة نيويورك، وأوضح أن تركيا تؤمن بالتضامن في العالم الإسلامي والدفاع عن قضية المسلمين العادلة في جميع أنحاء العالم، مبينا أن أتراك قبرص في مواجهة عزلة وحظر جائر كما نقلت وكالة «الأناضول» التركية الجمعة.

وأشار إلى أن تركيا تنتظر من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الوقوف إلى جانب الأتراك القبارصة، مشيرا إلى أن الأقلية التركية المسلمة في اليونان محرومة أيضا من حقوقها وحرياتها الأساسية، وطالب العالم الإسلامي بإبداء التضامن معهم.

- إردوغان يدعو المجتمع الدولي إلى دعم إجراء الانتخابات في ليبيا

- المنفي يلتقي إردوغان في نيويورك

- تشاووش أوغلو: وفد برلماني تركي يزور غرب وشرق ليبيا قريبا

تركيا تجدد دعمها جهود السلامة في ليبيا

وعلى هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة جددت تركيا على لسان رئيسها رجب طيب إردوغان دعمها لجهود تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، وصولا إلى إجراء الانتخابات، وذلك خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. وناقش إردوغان مع المنفي، تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وملفي الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والمصالحة الوطنية.

وغيرت أنقرة استراتيجيتها في ليبيا بالانفتاح على جميع الأطراف الليبية حيث كانت أول خطوة لافتة باستقبال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، من طرف إردوغان، ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب، في يوليو الماضي. وبعد اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وأخرى موالية للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، أسفرت عن مقتل 32 شخصا، وأجرت تركيا مباحثات في العاصمة أنقرة مع الطرفين لمنع انزلاق البلاد نحو حرب جديدة.