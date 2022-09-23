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قطر تؤكد دعمها المسار السياسي الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 سبتمبر 2022, 01:28 مساء
قطر تؤكد دعمها المسار السياسي الليبي
لقاء المنقوش ونظيرها القطري في نيويورك، 22 سبتمبر 2022. (وكالة الأنباء القطري قنا)
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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، دعم دولة قطر الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمساعي الهادفة للوصول إلى توافق وطني يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ويحقق المصالحة الوطنية والاستقرار والسلام.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير القطري مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، أمس الخميس، على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفق بيان مقتضب صادر عن وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وتطرق الاجتماع إلى «علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا»، وفق البيان.

المنقوش: أخبار إيجابية بشأن إجراء الانتخابات
والخميس، قالت المنقوش في تصريح بثته منصة «حكومتنا» عبر «فيسبوك» إن «هناك أخبارا إيجابية ودعما دوليا إيجابيا للقضية الليبية؛ لتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات»، وذلك تعليقا على مناقشاتها على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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وأضافت المنقوش: «بعد أسبوع حافل من اللقاءات والاجتماعات والمشاورات، والكثير من الحوارات وتبادل وجهات النظر حول ليبيا، أُطمئنكم بأن هناك أخبارا إيجابية وهناك دعم دولي إيجابي لدعم الاستقرار والانتخابات».

وأردفت أن ليبيا باتت تستعيد سيادتها ومركزها الإقليمي والدولي، وإن كانت «المسألة ليست سهلة وتحتاج إلى عمل دؤوب ولقاءات استغرقت أحيانا ما يقرب 12 ساعة من الاجتماعات المتواصلة»، لافتة إلى عقد الاجتماع التشاوري العربي الثاني بمقر بعثة ليبيا في نيويورك، والذي جرى بنجاح و«يعد بصمة نجاح لاسم ليبيا الذي يعتلي مجددا الأروقة الدولية».

وعن لقاءاتها مع نظرائها والممثلين الدوليين، قالت المنقوش: «أحاول أن أرسل رسالة إيجابية لكل دول العالم بأننا منفتحون للتواصل والتعاون مع كل الدول إذا كان همها هو استقرار ليبيا ودعم الانتخابات لأنها حلم كل ليبي»، لافتة إلى لقائها الأمين العام للأمم المتحدة ووكيلة الشؤون السياسية، والذي شهد تداول أهمية دور الأمم المتحدة لدعم هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ليبيا، والترحيب بوجود المبعوث الدولي الجديد.

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