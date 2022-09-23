إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و186 ألف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، وصول إنتاجها من النفط الخام إلى مليون و186 ألف برميل، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع الإنتاج بواقع 3 آلاف برميل يوميًا، مقارنة بآخر إحصائية للإنتاج صادرة عن المؤسسة، يوم الثلاثاء الماضي، حين كان الإنتاج يبلغ مليونًا و183 ألف برميل.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 50 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي

وفي سياق آخر، قالت المؤسسة إن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ مليارًا و166 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة تقدر بنحو 44 مليون قدم مكعبة عن الاستهلاك المعلن يوم الثلاثاء الماضي.

وتوزع الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، بواقع 944 مليون قدم مكعبة لصالح الشركة العامة للكهرباء، و139 ملايين قدم للمؤسسة الوطنية للنفط، و57 مليون قدم لصالح مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى، و24 مليون قدم لمصانع الإسمنت.