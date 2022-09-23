شاهد في «اقتصاد بلس»: هل توسط الحويج للسماح بتوريد براميل مستعملة خطرة على الليبيين؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV»، الخميس، الضوء على وقائق نشرتها جريدة «صدى» الاقتصادية تفيد بأن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج بعث بمراسلة إلى مدير عام مصلحة الجمارك بخصوص سلامة إجراءات شركة «الاندماج المميز» لصناعة المواد الكيميائية لاستيراد 100 ألف برميل مستعملة عن طريق منفذ رأس جدير مع تونس.

وأثيرت شكوك حول سلامة البراميل؛ بسبب الملوثات الكيميائية المسرطنة، لكن وزارة الاقتصاد والتجارة لم تنشر نتائج تحليل خلو البراميل من المسرطنات. لكن الحويج قال في المراسلة إن الشركة أحضرت شهادة صادرة من مدير مراقبة البيئة بزوارة تفيد بأن العينة خالية من العناصر المشعة وغير مضرة بالبيئة وصحة المواطن، وشهادة صادرة عن مدير مكتب الرقابة عن الإشعاع تفيد بأن العينة لا تحتوي على عناصر مشعة صناعية.

ورغم سماح الوزير بالإفراج عن الشحنة، فإن تقرير الجريدة يشير إلى الفارق بين الملوثات الكيميائية والعناصر المشعة، وأن المطلوب من الوزارة إثبات خلو البراميل من الملوثات الكيميائية المسرطنة.

- تقرير المحاسبة 2021: مؤسسة النفط قامت بتصرفات «شوَّهت» بيانات المالية العامة

ديوان المحاسبة يكشف فصلا جديدا من تجاوزات مؤسسة النفط

وتوقف البرنامج عند ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2021، بشأن «مخالفات» المؤسسة الوطنية للنفط، خاصة ما يتعلق بالمتابعة والرقابة على إيرادات النفط، وصرف أكثر من مليار دينار دون التقيد بمنظومة الرقم الوطني، و«تصرفات فردية تعد سلبا لاختصـاصات وسلطات وزارة المالية».

وأشار البرنامج إلى رصد ديوان المحاسبة وجود ارتفاع ملحوظ في باب الرواتب مقارنة بالأعوام السابقة، لافتا إلى أن الأعداد الإضافية للموظفين التي تمت من قبل حكومة الوحدة الوطنية خلال العام 2021 عددها في الحقيقة 268 ألفا و735 موظفا وليس 244 ألفا و439 موظفا.