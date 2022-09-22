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مجلس النواب يجتمع في بنغازي الثلاثاء لانتخاب نائب ثان لرئيسه ومناقشة قانون المرتبات الموحد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 سبتمبر 2022, 08:19 مساء
مجلس النواب يجتمع في بنغازي الثلاثاء لانتخاب نائب ثان لرئيسه ومناقشة قانون المرتبات الموحد
جانب من جلسة مجلس النواب، الخميس 15 سبتمبر 2022. (أرشيفية: الوسط)
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دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، مساء اليوم الخميس، أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية يوم الثلاثاء المقبل، السابع والعشرون من سبتمبر، في مدينة بنغازي.

وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب، في دعوتها التي نشرته عبر صفحة المجلس على «فيسبوك»، إن الجلسة تأتي لانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس ومناقشة قانون المرتبات الموحد للعاملين بالدولة وعدد من بنود جدول أعمال المجلس.

- بينها استدعاء باشاغا وتسمية أبورزيزة.. 9 قرارات لـ«النواب» في جلسة الخميس

وفي آخر اجتماع له، الخميس الماضي 15 سبتمبر، أصدر مجلس النواب مجموعة قرارات، أبرزها تكليف عبدالله أبورزيزة رئيسا للمحكمة العليا، إلى جانب إلزام رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا بمباشرة الحكومة عملها فورا، وفق ما أعلن في بيان، الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وشهدت الجلسة إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية للجنة التشريعية وتعميمه على النواب للاطلاع، من أجل عرضه خلال الجلسات المقبلة، وتكليف لجنة من الخبراء لإعداد خطة لتوزيع عائدات النفط والغاز وإيجاد آلية عادلة للاستفادة منها لجميع الليبيين.

وفي جلسة الخميس الماضي أيضا وجّهت هيئة المجلس نداء للنواب المتغيبين عن الجلسات بضرورة حضور جلسات المجلس ولجانه وإلا سيتعرضون لإسقاط عضويتهم نتيجة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية

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