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حمودة يعلن مخرجات اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 سبتمبر 2022, 06:17 مساء
حمودة يعلن مخرجات اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة
الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة متحدثا للصحفيين، الخميس 22 سبتمبر 2022. (فيديو)
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أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد حمودة، مخرجات اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث عشر للعام 2022، الذي عقد اليوم الخميس، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وتخلله تعليقات وردود حول التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة بشأن الأداء المالي للحكومة والوزرات والجهات التابعة لها.

وقال حمودة إن الاجتماع جرى خلاله «عرض لنتائج عمل اللجنة المختصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (689) لسنة 2022 بشأن إجراءات التعاقد بالتكليف المباشر مع شركات المطاحن المحلية لتوريد 150 ألف طن من الدقيق الجاهز وفقا لأحكام العقود الإدارية».

وأوضح حمودة أن «دواعي إصدار هذا القرار أتت من أجل استقرار أسعار مادة الدقيق وكذلك ضمان توفرها وتجنب عدم تهديد أهم السلع الأساسية في الأمن الغذائي»، مشيرا إلى انه «رغم توفر السلعة في الوقت الحالي فإن دعم التوريد سيحقق ثبات الأسعار وسيمنع تعريض السلعة للمضاربة أو وجود أي مخاطر في حال عدم استقرار الوضع العالمي».

مجلس الوزراء يوافق على استحداث مؤسسة مستقلة لخدمات نقل الدم
وأكد حمودة أن مجلس الوزراء وافق خلال الاجتماع على «استحداث مؤسسة مستقلة لخدمات نقل الدم على اعتبار أن توفير الدم بطريقة آمنة ومستدامة هي من أولويات قطاع الصحة والأمن القومي في أي دولة وهي من أهم مؤشرات الخدمات الصحية وتقدم الصحة فيها ونظرا لأن الدم المنقول معرض للتلوث بأنواع عديدة من الميكروبات التي تنتقل من المتبرع إلى المريض أو المصاب وهو ما يتطلب استحداث مؤسسة مستقلة تعمل على وجود سياسات ونظم وهياكل تكفل مأمونية الدم ومنتجاته وتوفيره في الوقت المناسبة لتلبية احتياجات المرضى والمصابين».

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مجلس الوزراء يوافق على معادلة أسعار مادة «البيتومين»
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق أيضا على معادلة أسعار مادة «البيتومين» من أجل تنفيذ وتفعيل مشروعات الطرق والمطارات للعقود الموقعة للأجهزة التنفيذية والتي جرى إيقاف عدد كبير منها جراء الزيادة الكبيرة في أسعار مادة «البيتومين» بنسبة 80% عن السعر المعتاد، لافتا إلى أن «وزير المواصلات اقترح أن يتم اعتماد مقترح بالمعادلة المحاسبية لفروقات سعر البيتومين لتأمينه بالأسعار النمطية المتعارف عليها حتى لا تتوقف عجلة إنشاء وتعبيد الطرق».

مجلس الوزراء يأذن بـ3 تعاقدات لقطاعي المواصلات والصحة
كما أكد أن مجلس الوزراء منح الإذن لوزارة المواصلات للتعاقد لتنفيذ طريقي «سبها- أوباري» و«أم الأرانب - القطرون»، وكذلك «منح الإذن للتعاقد بطريقة المناقصة المحدودة لتنفيذ إنشاء مستودع متكامل لجهاز الإسعاف والطوارئ»، و«منح الإذن بالتعاقد لتوفير احتياجات المركز الوطني للصحة الحيوانية من التحصينات والأدوية والمبيدات والمطهرات البيطرية».

وأشار كذلك إلى متابعة مجلس الوزراء لبعض المشاريع المقترحة والتي «كان أولها مع رئيس الشركة القابضة للاتصالات حول المقترح المقدم لإنشاء شبكة لاسلكية وطنية لتأمين تبادل المعلومات وتناقل البيانات بين كافة مؤسسات الدولة لتعزيز الحكومة الرقمية والإلكترونية»، إضافة إلى «متابعة أعمال مجلس التخطيط العمراني ومدى جاهزيته لإنشاء مخططات سكنية جديدة وكذلك تقييم الوضع الراهن والمخططات والمباني الخارجة عن المخطط لمعالجة المشاكل المتعلقة بوجود مخططات ومناطق سكنية عشوائية وعدم توفر الخدمات اللازمة لكل هذه المشاكل وضمان انسجام كافة مستويات التخطيط الوطني والمحلي».

ونوه حمودة للصحفيين إلى أن الندوة الصحفية التي سيعقدها وزراء حكومة الوحد الوطنية الموقتة بقاعة المؤتمر الصحفية بديوان مجلس الوزراء للرد على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2021 بشأن الأداء المالي للحكومة والجهات التابعة لها، دون أن يحدد موعدها.

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