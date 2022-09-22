حكومة الدبيبة: توقيع اتفاق مع شركة تركية لصيانة طريقين في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات وقع اتفاقا بالأحرف الأولى مع شركة «إريش» التركية للمقاولات لصيانة طريقين في الجنوب.

وأوضح بيان للحكومة، اليوم الخميس، أن الطريق الأول هو الرابط بين سبها وأوباري، والثاني هو طريق أم الأرانب- القطرون.

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طريق سبها أوباري بمسافة 200 كيلو متر

وفي فبراير الماضي، وافق مجلس وزراء حكومة الدبيبة على تنفيذ مشروع طريق سبها-أوباري بمسافة 200 كيلو متر جنوب غربي البلاد.

وفي الأول من أغسطس الماضي، شهد طريق سبها- أوباري وبالقرب من بلدية بنت بيةـ انقلاب شاحنة بنزين، ليحدث تدافع بين المواطنين من أجل تعبئة الوقود، قبل أن تنفجر الشاحنة ويروح ضحية الحادث 23 قتيلًا وعشرات المصابين.