اتفاق تونسي- أميركي على دعم التسوية السياسية في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أكدت كل من تونس وواشنطن عزمهما مواصلة دعم مسار التسوية السياسية في ليبيا، وتكثيف التنسيق والتشاور بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأجرى وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، مشاورات مع وكيلة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى بربارا ليف على هامش انعقاد أشغال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تحتضنها نيويورك من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري.

وشدد الجرندي على التزام بلاده بـ«مواصلة مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز الخلافات والتوصّل إلى حل عن طريق حوار ليبي- ليبي بتيسير من الأمم المتحدة، ينهي الأزمة ويعيد الأمن والاستقرار لليبيا ويحفظ وحدتها وسيادتها»، حسبما ذكر بيان للخارجية التونسية، اليوم الخميس.

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اهتمام بالوضع الليبي داخل أروقة مبنى الأمم المتحدة بنيويورك

وحاز الملف الليبي اهتمامًا من الدول الأعضاء المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة السنوية، وانتهز رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، فرصة حضور الاجتماعات مساء الأربعاء ووجه إلى الدعوة إلى وضع سقف زمني أمام مجلسي النواب و الدولة، لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات.

وأضاف المنفي في كلمته مساء أمس الأربعاء: «لا يزال التدخل الدولي السلبي يرسم مسارات الحلول المتناقضة، التي تدفع بالبلاد إلى أتون مواجهات مسلحة لا تستثني الأبرياء».