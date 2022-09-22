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طلب أمام المحكمة الأوروبية للتحقيق في استخدام المخصصات الإيطالية بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 سبتمبر 2022, 03:12 مساء
طلب أمام المحكمة الأوروبية للتحقيق في استخدام المخصصات الإيطالية بليبيا
مهاجرون أنقذوا بينما كانوا في البحر قبالة ساحل الخمس الليبي يسعون للوصول إلى أوروبا، 10 فبراير 2021. (أ ف ب)
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تلقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلب استئناف من مجموعة حقوقية بهدف الترخيص لها بالاطلاع على كيفية استخدام الموارد العامة الإيطالية المخصصة لمساعدة القوات الليبية في إدارة الحدود البرية والبحرية.

ورفعت الصحفية الإيطالية سارة كريتا، الطلب إلى المحكمة الأوروبية من خلال الفريق القانوني لـ«جمعية الدراسات القضائية» بشأن الهجرة عقب رفض طلبها من قبل وزارة الداخلية والمؤسسات القضائية في إيطاليا، وفق ما نقل موقع «إنفو إيمغرنتس» الأوروبي، أمس الأربعاء.

ويستهدف الطلب معرفة معلومات عن استخدام الموارد الإيطالية في ليبيا، والتي تعد جزءًا من برنامج «دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة - المرحلة الأولى» الذي تنفذه وزارة الداخلية الإيطالية، علمًا بتمويل البرنامج بـ46 مليون يورو، من بينها 42 مليون من صندوق الاتحاد الأوروبي للطوارئ لأفريقيا، ويهدف إلى تحسين قدرة السلطات الليبية على إدارة الحدود البرية والبحرية.

اعتراض اللاجئين وإعادتهم إلى ليبيا
وحسب بيان «جمعية الدراسات القضائية» بشأن الهجرة، الذي نقله الموقع فإنه «من خلال تقديم المساعدة المادية والتقنية والسياسية للسلطات الليبية، يعمل البرنامج على تسهيل اعتراض المهاجرين واللاجئين في وسط البحر المتوسط، وعودتهم إلى ظروف التعذيب والعبودية القاسية وغير الإنسانية في مراكز الاحتجاز في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا»، حسب تعبيرها.

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وأشار طلب الاستئناف إلى المادة «10» من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي بموجبها يكون «لكل فرد الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء، وتلقي المعلومات والأفكار ونقلها، دون تدخل من السلطة العامة، وبغض النظر عن الحدود».

بدورها، قالت محامية الصحفية كريتا، لوسي بونزانو: «من الضروري الحفاظ على حرية التعبير لا سيما عندما يمارسها أشخاص يمثلون مصالح تؤثر على المجتمع المدني بكامله، وفقا لما أكدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالفعل».

ويدعم الاتحاد الأوروبي اعتراض خفر السواحل الليبي قوارب المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط انطلاقا من سواحل البلاد على متن قوارب متهالكة ومكتظة، ثم يعيدونهم إلى ليبيا، ليجري نقلهم إلى مراكز احتجاز.

وأعاد خفر السواحل الليبي في الفترة بين 11 و17 سبتمبر الجاري، ما مجموعه 1062 مهاجرا إلى ميناء كل من طرابلس والزاوية، ليرتفع عدد المهاجرين الذين جرت إعادتهم إلى ليبيا خلال هذا العام، إلى 16506 مهاجرين، حسب بيان للمنظمة الدولية للهجرة نشر، اليوم الخميس.

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