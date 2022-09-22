عقيلة صالح يجتمع مع إدارة مستشفى الوحدة درنة في مكتبه بالقبة

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في مكتبه بمدينة القبة مع إدارة مستشفى الوحدة التعليمي بدرنة ونقيب الصيادلة بالمدينة.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في بيان اليوم الخميس، إن الاجتماع تناول عددًا من الملفات الخاصة بتجهيز قسم الكلى بالمستشفى، واستكمال وتفعيل مصنع النفايات الطبية.

- باشاغا يطلع عقيلة على أداء حكومته منذ نيل الثقة

- عقيلة يبحث مشكلات بلديات الجبل الأخضر والقبة

- المريمي: عقيلة صالح يزور روسيا خلال أيام

اهتمام من مجلس النواب بـ«التخلص من النفايات الطبية»

وشدد البيان على أهمية التخلص من النفايات الطبية بالشكل الصحيح والآمن. وأشار إلى أن إدارة مستشفى قدمت درع العطاء لعقيلة صالح «تقديرًا لجهوده الوطنية».

والثلاثاء الماضي، اجتمع رئيس مجلس النواب مع عمداء بلديات الجبل الأخضر والقبة لمناقشة احتياجات البلديات والصعوبات التي تواجهها.

عقيلة صالح في اجتماعه مع إدارة مستشفى الوحدة درنة في مكتبة بالقبة، 22 سبتمبر 2022. (مجلس النواب)

جانب من حضور اجتماع عقيلة صالح مع إدارة مستشفى الوحدة درنة في مكتبة بالقبة، 22 سبتمبر 2022. (مجلس النواب)