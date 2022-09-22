الدبيبة: الحكومة الموازية أنفقت 1.5 مليار دينار من أموال الليبيين خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن «الحكومة الموازية أنفقت نحو 1.5 مليار دينار في أسبوع واحد، حسب التقارير الواردة إليه».



وتابع: «أدين وبكل قوة استيلاء الحكومة الموازية على أموال الليبيين، وإنفاقها بطرق غير قانونية وخارج إجراءات الدولة، وبعضها أموال سيادية كالضرائب، وأخرى سندات مالية لمودعين في المصارف التجارية»، حسب مقطع فيديو بثته صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك»، لكلمته في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث عشر للعام 2022، بمقر الديوان في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس.

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وأكمل: «أجدد الدعوة دون استثناء.. لنرحل جميعًا لكن عبر الانتخابات، لا تضيعوا الوقت، أصدروا القاعدة الدستورية العادلة، اتركوا الشعب الليبي يقول كلمته، أطلقوا سراح الشعب الليبي بانتخابات متزنة، نعم للانتخابات لا للفوضى نعم للانتخابات لا للتمديد».