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الدبيبة: تقرير ديوان المحاسبة تضمن قدرا كبيرا من المغالطات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 سبتمبر 2022, 01:53 مساء
الدبيبة: تقرير ديوان المحاسبة تضمن قدرا كبيرا من المغالطات
اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، 22 سبتمبر 2022، (المكتب الإعلامي للحكومة)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إن التقرير الأخير لديوان المحاسبة، أو ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قدرًا كبيرًا من المغالطات.

وتابع الدبيبة: «نعم المغالطات.. لذلك سأمنح الفرصة لكل المؤسسات الحكومية والوزارات للرد على هذه الملاحظات، وستبقى ملاحظات حتى يرد عليها، وفي حال كانت الردود غير مقنعة فإنني لن أتاخر في اتخاذ الإجراءات القانونية القاسية تجاه المتورطين»، حسب مقطع فيديو بثته صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك»، لكلمته في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث عشر للعام 2022، بمقر الديوان في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس.

وتناول الدبيبة النقطة الخاصة بتكليف مستشارين للحكومة دون إبرام عقود، مشيرًا إلى أن عملية التعاقد موضوع «إداري بحت»، وربما كان هناك «نقص معلومات» حول الأمر يمكن استيفاؤه للديوان.

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