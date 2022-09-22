أبوجناح يرد على تقرير «المحاسبة» بشأن نفقاته: غير دقيق ويحتاج لتوضيحات غائبة

القاهرة - بوابة الوسط

رد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح، اليوم الخميس، على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2021، بشأن مصروفات إقامته، معتبرًا أن المعلومات الواردة في التقرير «غير دقيقة».

وسلط تقرير ديوان المحاسبة الصادر، الثلاثاء، الضوء على مصروفات ديوان مجلس الوزراء، كاشفًا أن مصروفات إقامة نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح، في فندق المهاري «راديسون بلو» بلغت نحو 337 ألف دينار خلال ما يزيد قليلًا على ثلاثة أشهر من العام 2021، بمعدل 105 آلاف شهريًا.

ووجه أبوجناح خطابًا إلى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، موضحًا أن ما ورد في التقرير من معلومات حول مصروفاته وإنفاقه طيلة فترة عمله في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «غير دقيقة وتحتاج إلى بعض التوضحيات الغائبة»، معبرًا عن «استيائه» من نشر هذا المعلومات دون الرجوع إليه للاستيضاح والتبين.

توضيح من أبوجناح بشأن مصروفاته

وأوضح أبوجناح أن مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء باشر عمله منذ تسلمه مهامه بفندق المهاري «راديسون بلو»؛ نظرًا لعدم توفر مكاتب بديوان رئاسة الوزراء آنذاك، وأن المصروفات المشار إليها في التقرير، تمثل مقابل استئجار ثلاثة أجنحة في الفندق لاستعمالها كمكاتب للموظفين، إلى جانب استئجار قاعات اجتماعات خلال الفترة من من 21 مارس إلى 10 أكتوبر 2021، «خلافًا لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».

وأشار الخطاب إلى أن ما ورد من معلومات «غير دقيقة» في التقرير السنوي لديوان المحاسبة تسبب في «نشر معلومات خاطئة ومضللة حول أبوجناح عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، لافتًا إلى تأكيد أبوجناح «حرصه الكامل على المال العام للدولة».

- ماذا قال تقرير «المحاسبة» عن هدايا وسيارات الدبيبة وسكن أبوجناح وآيفون القيب؟

- ديوان المحاسبة يعدد مخالفات «حكومة الوحدة»: تضخم الرواتب.. وارتفاع بدلات السفر

- ديوان المحاسبة يتهم مصلحة أملاك الدولة بـ«التقاعس»: لا حصر شاملا للعقارات.. وبيع بعضها بأسعار 1964

- بيانات «المحاسبة»: 544 مليون دولار زيادة في رواتب الدبلوماسيين خلال 2021

- بيانات «المحاسبة»: 50 مليار دينار حجم استنزاف الاحتياطات النقدية خلال 2021

- تقرير المحاسبة 2021: مؤسسة النفط قامت بتصرفات «شوَّهت» بيانات المالية العامة

- ديوان المحاسبة ينشر تقريره السنوي للعام 2021

- ديوان المحاسبة: لا إيرادات على رسوم النقد الأجنبي خلال 2021

- ديوان المحاسبة: الطلب على النقد الأجنبي يفوق إيرادات الدولة.. وتنامي الدين العام

- ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة الدينار

- تقرير المحاسبة 2021: ارتفاع ملحوظ في باب الرواتب.. و268 ألف موظف جديد

هدايا الدبيبة وآيفون القيب

وإضافة إلى نفقات إقامة أبوجناح، رصد تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2021 مديونية تجاوزت 12 مليون دينار مستحقة على ديوان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة لصالح محال المجموعة العالمية للساعات، وخصصت الساعات كهدايا لضيوف رئيس الوزراء.

فضلًا عن شراء 25 سيارة فارهة لصالح موكب الدبيبة بقيمة تجاوزت 21 مليون دينار دون تسجيل ملكيتها باسم ديوان مجلس الوزراء، فيما صرفت وزارة التعليم العالي 155 ألف دينار لشراء هواتف «آيفون 13 بروماكس» لأعضاء لجان بالوزارة، اتضح أن بعضهم أعضاء في أكثر من لجنة وحصلوا على أكثر من هاتف.

وحسب التقرير، فقد بلغت قيمة مصروفات الإعاشة المخصَّصة لجناح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال شهر نوفمبر الماضي مليونًا و624 ألف دينار، فيما وصلت تكلفة إقامة مدير مكتب رئيس الوزراء في فندق المهاري «راديسون بلو» 12600 دينار شهريًا، ووزير المهجرين وحقوق الإنسان 41 ألف دينار شهريًا.

ملاحظات «المحاسبة» حول «حكومة الدبيبة»

ورصد التقرير بعض الملاحظات بشأن مصروفات ديوان مجلس الوزراء شملت عدم وجود هيكل تنظيمي وملاك وظيفي معتمد بالمخالفة للقانون رقم «12» لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وتجاوز المصروفات خلال العام 2021 السقف المحدد وفق الاعتمادات الشهرية الموقتة.

عدم تفعيل لجان العطاءات والاتجاه إلى التكليف المباشر بالمخالفة للائحة العقود الإدارية رقم «563» لسنة 2007، واستخدام حساب الطوارئ في غير الأغراض المخصصة، وغياب دور المراجع الداخلي في القيام بالمهام المناطة به والاكتفاء بختم المراجعة على مستندات الصرف، والاتجاه إلى طريق التكليف المباشر بالمخالفة للائحة العقود الإدارية رقم «563» لسنة 2007.

وأبرز التقرير تضخم رواتب الموظفين التابعين لمجلس الوزراء، ورصد قرارات ندب موظفين بأضعاف رواتبهم، وتكليف مستشارين دون عقود تحدد مدة عملهم ومحال أعمالهم ودون إرفاق مستندات بمؤهلاتهم العلمية وسنوات الخبرة.

فضلا عن التوسع في صرف مقابل العمل الإضافي والمكافآت المالية دون عمل مقابل؛ بغرض استهلاك المخصصات المالية، واستمرار وزارة المالية في إحالة رواتب بعض الموظفين الذين انتهت علاقتهم الوظيفية برئاسة مجلس الوزراء.