الدبيبة: يجب أن نفكر في حلول بديلة حال استمرار تعطيل إصدار القاعدة الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الدعوة إلى رئيسي مجلس النواب والأعلى الدولة بإصدار قاعدة دستورية، داعيًا في الوقت نفسه إلى التفكير في حلول بديلة.

وطالب الدبيبة، عقيلة صالح وخالد المشري بالتوصل إلى قاعدة «عادلة وليست مفصلة لتمكين طرف ومنع طرف آخر»، حسب مقطع فيديو بثته صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك»، لكلمته في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث عشر للعام 2022، بمقر الديوان في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس.

وتابع: «يجب أن نفكر في حلول بديلة حال استمرار تعطيل إصدار القاعدة الدستورية، وعدم تعليق مصير ليبيا على طرفين اختلفا في مادة أو مادتين دستوريتين، لكن النتيجة أنهما اتفقا على تأخير الانتخابات والذهاب في طريق التمديد».

وأكمل: «نخشى من أن يخلق الأمر انقسامًا.. والمجتمع الدولي أصبح أكثر تفهمًا لضرورة إيجاد خارطة طريق مختصرة تنتهي إلى الانتخابات، لا مجال فيها للتمديد».