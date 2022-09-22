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دبلوماسي أميركي: القادة الليبيون بحاجة إلى العمل مع باتيلي على مسار إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 سبتمبر 2022, 02:48 مساء
دبلوماسي أميركي: القادة الليبيون بحاجة إلى العمل مع باتيلي على مسار إجراء الانتخابات
لقاء المنقوش مع مستشار وزارة الخارجية الأميركية في نيويورك، 22 سبتمبر 2022. (حساب السفارة الأميركية على تويتر)
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قال مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت، اليوم الخميس، إن القادة الليبيين بحاجة ماسة إلى العمل مع الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، على المسار الذي تقوده ليبيا لإجراء الانتخابات دون تأخير.

جاءت التصريحات في أعقاب لقاء «بناء» بين شوليت مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، وفق ما نقلت عنه سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر».

وقالت وزارة الخارجية الليبية في بيان، إن المنقوش ناقشت مع شوليت والسفير الأميركي ريتشارد نورلاد على هامش مشاركتها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، «المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا».

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تأكيد أميركي على  ضرورة الاتفاق على مسار لإجراء الانتخابات الليبية «دون تأخير»
وأشار البيان إلى تأكيد اللقاء على أهمية دعم الجهود لإنجاح المسار السياسي؛ وصولًا إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن؛ لتحقيق الاستقرار والازدهار للشعب الليبي.

وخلال تواجدها في نيويورك، التقت المنقوش أيضًا مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، التي أكدت «الحاجة الملحة للقادة الليبيين إلى الاتفاق على مسار لإجراء الانتخابات دون تأخير».

ونقل حساب سفارة الولايات المتحدة الأميركية على «تويتر» عن السفيرة باربرا ليف، تأكيدها ضرورة العمل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي لإجراء الانتخابات.

لقاء المنقوش مع مستشار وزارة الخارجية الأميركية في نيويورك، 22 سبتمبر 2022. (حساب السفارة الأميركية على تويتر)
لقاء المنقوش مع مستشار وزارة الخارجية الأميركية في نيويورك، 22 سبتمبر 2022. (حساب السفارة الأميركية على تويتر)
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