«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الخليج

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية نشطة على ساحل الخليج، تترواح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج يصل إلى 2.50 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، تتكاثر مساء مع فرصة سقوط أمطار رعدية من حين إلى آخر، مع فرصة لظهور شاهقة مائية في عمق البحر.

- الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة الحرارة تسجل 29 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة إلى ضعيفة خلال سقوط المطر.