Atwasat

«المواصلات»: توقيع عقد صيانة طريقي «سبها - أوباري» و«أم الأرانب - القطرون»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 سبتمبر 2022, 10:17 صباحا
«المواصلات»: توقيع عقد صيانة طريقي «سبها - أوباري» و«أم الأرانب - القطرون»
مراسم توقيع عقد مشروعي صيانة طريقين في الجنوب، 21 سبتمبر 2022، (وزارة المواصلات)
alwasat radio

أعلنت وزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة توقيع عقد صيانة طريقي «سبها - أوباري» و«أم الأرانب - القطرون» في المنطقة الجنوبية.

ووقع مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبض مع رئيس مجلس إدارة شركة «اريش» للمقاولات مذكرة تفاهم بالتعاقد بالحروف الأولى على المشروعين، حيث يصل طول طريق «سبها - أوباري» إلى 279 كيلومترًا، وطول الطريق الآخر 151 كيلومترًا، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأشار البيان إلى حضور مراسم التوقيع كل من نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح، ووزير المواصلات محمد سالم، ومدير فرع جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالجنوب مسعود خليفة، وعدد من أعيان أهالي الجنوب، والسفير التركي والملحق التجاري بالسفارة التركية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في افتتاح الدورة الودية الدولية

انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في افتتاح الدورة الودية...
كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو

كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو
كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو

كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو
«كنتاكي» تقاضي مبابي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدخل على خط الأزمة

«كنتاكي» تقاضي مبابي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدخل على خط الأزمة
إحياء اليوم الدولي للسلام بمقر «براح للثقافة والفنون» ببنغازي

إحياء اليوم الدولي للسلام بمقر «براح للثقافة والفنون» ببنغازي
بعد قرار بوتين.. الصين تدعو إلى التفاوض على وقف لإطلاق النار

بعد قرار بوتين.. الصين تدعو إلى التفاوض على وقف لإطلاق النار
كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للسلام 21 سبتمبر 2022

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للسلام 21 سبتمبر 2022
روسيا تقر بمقتل 5937 جنديا في أوكرانيا

روسيا تقر بمقتل 5937 جنديا في أوكرانيا
لليوم الثاني.. رئيس حركة النهضة يمثل للتحقيق في قضية «تسفير متطرفين» إلى سورية

لليوم الثاني.. رئيس حركة النهضة يمثل للتحقيق في قضية «تسفير متطرفين» إلى سورية
رسميا.. إيقاف مهاجم يوفنتوس دي ماريا

رسميا.. إيقاف مهاجم يوفنتوس دي ماريا
ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة الدينار

ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة ...
غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية

غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية
بورصة موسكو تتراجع بنسبة 9% بسبب الاستفتاءات لضم مناطق أوكرانية

بورصة موسكو تتراجع بنسبة 9% بسبب الاستفتاءات لضم مناطق أوكرانية
أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا

أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا
الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024

الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024
الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد

الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد
«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس

«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس
إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران

إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ديوان المحاسبة: تعاقدات الشركة العامة للكهرباء تجاوزت 16 مليار دينار خلال 2021
ديوان المحاسبة: تعاقدات الشركة العامة للكهرباء تجاوزت 16 مليار ...
المنفي يلتقي كريم خان في نيويورك
المنفي يلتقي كريم خان في نيويورك
الدبيبة يعيد تشكيل المجلس الأعلى للطاقة برئاسته ويمنحه 26 اختصاصا
الدبيبة يعيد تشكيل المجلس الأعلى للطاقة برئاسته ويمنحه 26 اختصاصا
الحويج يوضح سبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع التضخم
الحويج يوضح سبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع التضخم
ضبط وافد بحوزته 325 غرام «كوكايين» في ورشفانة
ضبط وافد بحوزته 325 غرام «كوكايين» في ورشفانة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب ......
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟...
المزيد
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الخليج
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الخليج...
«المواصلات»: توقيع عقد صيانة طريقي «سبها - أوباري» و«أم الأرانب - القطرون»
«المواصلات»: توقيع عقد صيانة طريقي «سبها - أوباري» و«أم ......
«الأرصاد»: استمرار الأجواء الخريفية مع رطوبة عالية شمالا
«الأرصاد»: استمرار الأجواء الخريفية مع رطوبة عالية شمالا...
ضبط وافد بحوزته 325 غرام «كوكايين» في ورشفانة
ضبط وافد بحوزته 325 غرام «كوكايين» في ورشفانة...
الحويج يوضح سبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع التضخم
الحويج يوضح سبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع التضخم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط