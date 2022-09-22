«المواصلات»: توقيع عقد صيانة طريقي «سبها - أوباري» و«أم الأرانب - القطرون»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة توقيع عقد صيانة طريقي «سبها - أوباري» و«أم الأرانب - القطرون» في المنطقة الجنوبية.

ووقع مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبض مع رئيس مجلس إدارة شركة «اريش» للمقاولات مذكرة تفاهم بالتعاقد بالحروف الأولى على المشروعين، حيث يصل طول طريق «سبها - أوباري» إلى 279 كيلومترًا، وطول الطريق الآخر 151 كيلومترًا، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأشار البيان إلى حضور مراسم التوقيع كل من نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح، ووزير المواصلات محمد سالم، ومدير فرع جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالجنوب مسعود خليفة، وعدد من أعيان أهالي الجنوب، والسفير التركي والملحق التجاري بالسفارة التركية.