Atwasat

الحداد يبحث مع رئيس هيئة العمليات الإيطالي التعاون العسكري في مجال التدريب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 10:28 مساء
الحداد يبحث مع رئيس هيئة العمليات الإيطالي التعاون العسكري في مجال التدريب
اجتماع الحداد مع رئيس هيئة العمليات الإيطالي والوفد المرافق له، الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. (رئاسة الأركان العامة في طرابلس)
alwasat radio

بحث رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول ركن محمد الحداد، مع رئيس هيئة العمليات المشتركة بالجيش الإيطالي الجنرال فرانشيسكو باولو فيليوولو «آليات التعاون المشترك بين البلدين في الجانب العسكري، وبالأخص في مجال التدريب» وفق ما أعلنته رئاسة الأركان في طرابلس.

والتقى الحداد، أمس الثلاثاء، بمقر رئاسة الأركان في العاصمة طرابلس رئيس هيئة العمليات الإيطاليا ومساعده بحضور السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، ورئيس لجنة التعاون العسكري الليبي الإيطالي، ورئيس هيئة العمليات العسكرية، ومدير إدارة الهندسة العسكرية.

وقالت رئاسة الأركان العامة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الحداد ألقى خلال اللقاء كلمة رحب فيها بالوفد الإيطالي، وأشار إلى عمق العلاقات بين البلدين، وأثنى كذلك على دور إيطاليا الداعم لليبيا في كل الملتقيات والمحافل الدولية.

رئيس هيئة العمليات الإيطالي يبحث «إعادة تشكيل التعاون في مصراتة»
وأضافت وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» أن رئيس هيئة العمليات باولو فيليوولو، عقد أمس اجتماعات في مدينتي مصراتة وطرابلس، مع القادة العسكريين في المدينتين جرت وسط «أجواء ممتازة» وتناولت على وجه الخصوص «إعادة تشكيل التعاون في مصراتة».

- وزير الدفاع الإيطالي يصف ليبيا بـ«دولة الاهتمام الرئيسي»
- رئيس أركان القوات الجوية يبحث الاستعانة بالخبرات الإيطالية في تدريب الكوادر الليبية

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن زيارة الجنرال فرانشيسكو باولو فيليوولو إلى مصراتة وطرابلس تأتي بعد الزيارة التي تمت في 16 يونيو الماضي، التي استقبل خلالها الجنرال فيليوولو سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، وقائد البعثة الإيطالية الثنائية للمساعدة والدعم في ليبيا الأدميرال بلاتشيدو توريسي.

دور المستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة
وذكرت «نوفا» أن الدفاع الإيطالي قدم على مر السنين، مع البعثة الإيطالية الثنائية للمساعدة والدعم في ليبيا، والتي تضم فرقة عمل «أبقراط» والمستشفى الميداني العسكري في مصراتة، المساعدة والدعم الصحي المنظم على أساس الاحتياجات والمتطلبات عن قرب للشعب الليبي.

ونشرت إيطاليا بعثتها في العسكرية الطبية في مصراتة في العام 2016 خلال المرحلة الأكثر خطورة من الحرب ضد تنظيم «داعش» لتوفير الرعاية الصحية للسكان والجيش الليبيين المشاركين في النزاع، في فترة نشاطه.

وأجرى الموظفون الإيطاليون، الذين يعملون في مستشفى مصراتة الميداني، أكثر من ألف عملية جراحية، كما أجروا العديد من الإسعافات وأكثر من 40 ألف خدمة العيادات الخارجية، وفق وكالة «نوفا».

استقبال رئيس هيئة العمليات الإيطالي والوفد المرافق له في طرابلس، الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. (رئاسة الأركان العامة في طرابلس)
استقبال رئيس هيئة العمليات الإيطالي والوفد المرافق له في طرابلس، الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. (رئاسة الأركان العامة في طرابلس)
استقبال رئيس هيئة العمليات الإيطالي والوفد المرافق له في طرابلس، الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. (رئاسة الأركان العامة في طرابلس)
استقبال رئيس هيئة العمليات الإيطالي والوفد المرافق له في طرابلس، الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. (رئاسة الأركان العامة في طرابلس)
استقبال رئيس هيئة العمليات الإيطالي والوفد المرافق له في طرابلس، الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. (رئاسة الأركان العامة في طرابلس)
استقبال رئيس هيئة العمليات الإيطالي والوفد المرافق له في طرابلس، الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. (رئاسة الأركان العامة في طرابلس)
استقبال رئيس هيئة العمليات الإيطالي والوفد المرافق له في طرابلس، الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. (رئاسة الأركان العامة في طرابلس)
استقبال رئيس هيئة العمليات الإيطالي والوفد المرافق له في طرابلس، الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. (رئاسة الأركان العامة في طرابلس)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في افتتاح الدورة الودية الدولية

انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في افتتاح الدورة الودية...
كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو

كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو
كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو

كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو
«كنتاكي» تقاضي مبابي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدخل على خط الأزمة

«كنتاكي» تقاضي مبابي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدخل على خط الأزمة
إحياء اليوم الدولي للسلام بمقر «براح للثقافة والفنون» ببنغازي

إحياء اليوم الدولي للسلام بمقر «براح للثقافة والفنون» ببنغازي
بعد قرار بوتين.. الصين تدعو إلى التفاوض على وقف لإطلاق النار

بعد قرار بوتين.. الصين تدعو إلى التفاوض على وقف لإطلاق النار
كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للسلام 21 سبتمبر 2022

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للسلام 21 سبتمبر 2022
روسيا تقر بمقتل 5937 جنديا في أوكرانيا

روسيا تقر بمقتل 5937 جنديا في أوكرانيا
لليوم الثاني.. رئيس حركة النهضة يمثل للتحقيق في قضية «تسفير متطرفين» إلى سورية

لليوم الثاني.. رئيس حركة النهضة يمثل للتحقيق في قضية «تسفير متطرفين» إلى سورية
رسميا.. إيقاف مهاجم يوفنتوس دي ماريا

رسميا.. إيقاف مهاجم يوفنتوس دي ماريا
ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة الدينار

ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة ...
غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية

غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية
بورصة موسكو تتراجع بنسبة 9% بسبب الاستفتاءات لضم مناطق أوكرانية

بورصة موسكو تتراجع بنسبة 9% بسبب الاستفتاءات لضم مناطق أوكرانية
أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا

أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا
الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024

الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024
الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد

الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد
«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس

«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس
إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران

إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بينهم أطفال.. ضبط 32 مهاجرا بين مصريين وسوريين في مداهمة مخزن بطبرق
بينهم أطفال.. ضبط 32 مهاجرا بين مصريين وسوريين في مداهمة مخزن ...
«خارجية الوحدة»: وضع آلية للتواصل لحلحلة العوائق أمام الليبيين في مصر
«خارجية الوحدة»: وضع آلية للتواصل لحلحلة العوائق أمام الليبيين في...
الكوني يطلع على مطالب الجنوب ويتعهد بمتابعتها شخصيا
الكوني يطلع على مطالب الجنوب ويتعهد بمتابعتها شخصيا
الحداد يبحث مع رئيس هيئة العمليات الإيطالي التعاون العسكري في مجال التدريب
الحداد يبحث مع رئيس هيئة العمليات الإيطالي التعاون العسكري في ...
شاهد في «تغطية خاصة»: حصاد العام.. فساد مستشر وما خفي أعظم
شاهد في «تغطية خاصة»: حصاد العام.. فساد مستشر وما خفي أعظم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب ......
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟...
المزيد
ديوان المحاسبة: تعاقدات الشركة العامة للكهرباء تجاوزت 16 مليار دينار خلال 2021
ديوان المحاسبة: تعاقدات الشركة العامة للكهرباء تجاوزت 16 ......
«جهاز الردع»: إخلاء ثلاث مواقع في طرابلس من سيطرة مسلحين
«جهاز الردع»: إخلاء ثلاث مواقع في طرابلس من سيطرة مسلحين...
باشاغا يطلع عقيلة على أداء حكومته منذ نيل الثقة
باشاغا يطلع عقيلة على أداء حكومته منذ نيل الثقة...
شاهد في «تغطية خاصة»: حصاد العام.. فساد مستشر وما خفي أعظم
شاهد في «تغطية خاصة»: حصاد العام.. فساد مستشر وما خفي أعظم...
الحداد يبحث مع رئيس هيئة العمليات الإيطالي التعاون العسكري في مجال التدريب
الحداد يبحث مع رئيس هيئة العمليات الإيطالي التعاون العسكري ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط