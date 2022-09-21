الحداد يبحث مع رئيس هيئة العمليات الإيطالي التعاون العسكري في مجال التدريب

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول ركن محمد الحداد، مع رئيس هيئة العمليات المشتركة بالجيش الإيطالي الجنرال فرانشيسكو باولو فيليوولو «آليات التعاون المشترك بين البلدين في الجانب العسكري، وبالأخص في مجال التدريب» وفق ما أعلنته رئاسة الأركان في طرابلس.

والتقى الحداد، أمس الثلاثاء، بمقر رئاسة الأركان في العاصمة طرابلس رئيس هيئة العمليات الإيطاليا ومساعده بحضور السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، ورئيس لجنة التعاون العسكري الليبي الإيطالي، ورئيس هيئة العمليات العسكرية، ومدير إدارة الهندسة العسكرية.

وقالت رئاسة الأركان العامة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الحداد ألقى خلال اللقاء كلمة رحب فيها بالوفد الإيطالي، وأشار إلى عمق العلاقات بين البلدين، وأثنى كذلك على دور إيطاليا الداعم لليبيا في كل الملتقيات والمحافل الدولية.

رئيس هيئة العمليات الإيطالي يبحث «إعادة تشكيل التعاون في مصراتة»

وأضافت وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» أن رئيس هيئة العمليات باولو فيليوولو، عقد أمس اجتماعات في مدينتي مصراتة وطرابلس، مع القادة العسكريين في المدينتين جرت وسط «أجواء ممتازة» وتناولت على وجه الخصوص «إعادة تشكيل التعاون في مصراتة».

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وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن زيارة الجنرال فرانشيسكو باولو فيليوولو إلى مصراتة وطرابلس تأتي بعد الزيارة التي تمت في 16 يونيو الماضي، التي استقبل خلالها الجنرال فيليوولو سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، وقائد البعثة الإيطالية الثنائية للمساعدة والدعم في ليبيا الأدميرال بلاتشيدو توريسي.

دور المستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة

وذكرت «نوفا» أن الدفاع الإيطالي قدم على مر السنين، مع البعثة الإيطالية الثنائية للمساعدة والدعم في ليبيا، والتي تضم فرقة عمل «أبقراط» والمستشفى الميداني العسكري في مصراتة، المساعدة والدعم الصحي المنظم على أساس الاحتياجات والمتطلبات عن قرب للشعب الليبي.

ونشرت إيطاليا بعثتها في العسكرية الطبية في مصراتة في العام 2016 خلال المرحلة الأكثر خطورة من الحرب ضد تنظيم «داعش» لتوفير الرعاية الصحية للسكان والجيش الليبيين المشاركين في النزاع، في فترة نشاطه.

وأجرى الموظفون الإيطاليون، الذين يعملون في مستشفى مصراتة الميداني، أكثر من ألف عملية جراحية، كما أجروا العديد من الإسعافات وأكثر من 40 ألف خدمة العيادات الخارجية، وفق وكالة «نوفا».

استقبال رئيس هيئة العمليات الإيطالي والوفد المرافق له في طرابلس، الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. (رئاسة الأركان العامة في طرابلس)

استقبال رئيس هيئة العمليات الإيطالي والوفد المرافق له في طرابلس، الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. (رئاسة الأركان العامة في طرابلس)

استقبال رئيس هيئة العمليات الإيطالي والوفد المرافق له في طرابلس، الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. (رئاسة الأركان العامة في طرابلس)

استقبال رئيس هيئة العمليات الإيطالي والوفد المرافق له في طرابلس، الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. (رئاسة الأركان العامة في طرابلس)