الكوني يطلع على مطالب الجنوب ويتعهد بمتابعتها شخصيا

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع وفد من جنوب ليبيا، اليوم الأربعاء، النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، على مطالبهم وأهمية وضع خطة واضحة لتنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في حل المشاكل الأساسية، كمصفاة فزان، وبناء وتنفيذ عديد المشاريع الخدمية في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال لقاء مع لجنة التواصل المكلفة متابعة مطالب وحقوق وفد الفعاليات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لبحث عدد من الملفات التي تهم مناطق الجنوب، لا سيما المتعلقة بالاحتياجات الخدمية للمواطنين، وتنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية بالمنطقة.

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اللافي يبحث مع أعيان من الجنوب توفير الخدمات والتعامل مع الهجرة غير الشرعيةواستعرض وفد الجنوب أهم الصعوبات والمشاكل التي تعيشها المنطقة من نقص في الخدمات الأساسية والوقود والطرق، وضرورة وضع حلول جذرية لهذه المشاكل التي تعانيها فزان منذ سنوات طويلة.

ودعا الكوني الجهات التنفيذية المختصة للنظر بعين الاعتبار لاحتياجات منطقة فزان، وكذلك تكاتف كافة المكونات الإدارية والأمنية والاجتماعية بالمنطقة، لافتًا إلى أنه سيتابع شخصيًا كل القضايا التي تهم المنطقة مع الجهات التنفيذية.

جانب من لقاء النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني مع وفد من الجنوب الليبي، الأربعاء 21 سبتمبر 2022 (المجلس الرئاسي)

جانب من لقاء النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني مع وفد من الجنوب الليبي، الأربعاء 21 سبتمبر 2022 (المجلس الرئاسي)

جانب من لقاء النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني مع وفد من الجنوب الليبي، الأربعاء 21 سبتمبر 2022 (المجلس الرئاسي)

جانب من لقاء النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني مع وفد من الجنوب الليبي، الأربعاء 21 سبتمبر 2022 (المجلس الرئاسي)

جانب من لقاء النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني مع وفد من الجنوب الليبي، الأربعاء 21 سبتمبر 2022 (المجلس الرئاسي)