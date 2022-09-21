بينهم أطفال.. ضبط 32 مهاجرا بين مصريين وسوريين في مداهمة مخزن بطبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طبرق، اليوم الأربعاء، ضبط 32 مهاجرًا غير شرعي من الجنسيتين المصرية والسورية في مداهمة مخزن احتجاز مهاجرين بضواحي المدينة.

وأفادت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأنها تلقت معلومات تفيد بأن مزرعة بضواحى طبرق يشتبه في كونها «مخزن احتجاز مهاجرين» وتحتوي على عدد من المهاجرين غير الشرعيين.

وعقب التحقق من المعلومات، داهم قسم شرطة النجدة بمديرية أمن طبرق المزرعة بحي السقيفة، وضبط 32 مهاجـرًا دخلوا الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية، من ضمنهم أطفال صغار السن من الجنسيتين المصرية والسورية.

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وأشارت المديرية إلى أن المجموعة كانوا في أمكنة تجمعات المهاجرين بضواحي مدينة طبرق، في انتظار العصابات الإجرامية لنقلهم عبر البحر بزوارق إلى أوروبا.

وكان من بين المضبوطين، وفق البيان، مصابون بسبب سوء معاملة المهربين، وجرى على الفور نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وإرجاعهم إلى قسم شرطة النجدة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.

مهاجرون جرى ضبطهم في مزرعة بضواحى طبرق (مديرية أمن طبرق)

مهاجرون جرى ضبطهم في مزرعة بضواحى طبرق (مديرية أمن طبرق)

مهاجرون جرى ضبطهم في مزرعة بضواحى طبرق (مديرية أمن طبرق)