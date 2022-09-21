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الدبيبة يسمي محمد إبراهيم محمد رئيسًا لجهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 06:44 مساء
الدبيبة يسمي محمد إبراهيم محمد رئيسًا لجهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار
رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)
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سمى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، «محمد إبراهيم محمد رئيسًا لجهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار» وفق قراره رقم (388) لسنة 2022، المؤرخ في 30 أغسطس الماضي الذي جرى تداوله اليوم الأربعاء.

كما أصدر الدبيبة القرار رقم (389) لسنة 2022، والذي سمى بموجبه كلًا من إبراهيم أحمد الحراري ومحفوظ محمد مريحيل إمحمد نائبين لرئيس جهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار.

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ولم تنشر المنصات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن أي نسخة من قرارات إنشاء جهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار وتسمية رئيسه ونائبيه رغم تداولهما في مواقع التواصل الاجتماعي.

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